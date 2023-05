La increíble "nave correcaninos" que sorprende a los vecinos de Banfield

“Empecé a buscar opciones para sobrevivir, más que nada; estaba desorientado, sin saber por dónde arrancar, y yo siempre fui loco de los perros”, dijo en declaraciones televisivas.

Al principio lo hacía caminando o en bicicleta, pero comenzó a pensar cómo podía hacer para pasear más perros y de una manera más segura por las calles de Banfield, donde hoy es toda una curiosidad. Él y el vehículo que inventó.

correcaminos 2.jpg

Se trata de la “nave correcaninos”, vehículo a motor que permite pasear simultáneamente hasta a 20 perros de una manera mucho más segura y cómoda para las mascotas, ya que cuenta con techo para protegerlas tanto del Sol como de cualquier inclemencia climática, como la lluvia.

Incluso instaló un tanque con agua potable y un sistema de mangueras que permite a cada perro hidratarse mientras pasean tranquilamente y con seguridad. Todo luego de un período de adaptación de cada animal a la enorme “nave”.

Vehículo, por cierto, que no pasa desapercibido para los vecinos de Banfield, quienes lo ven circular cotidianamente sin perder el asombro. “Ya muchos lo conocen, pero los que todavía no se quedan paralizados” ya que “todos me conocían de pasear perros en bicicleta o a pie”, pero “semejante locura nadie se la esperaba”, afirmó el paseador a la señal TN.