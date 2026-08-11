Bariloche: un micro con estudiantes perdió el control por el hielo y chocó a siete autos
Los 48 pasajeros resultaron ilesos y un hombre fue demorado tras golpear a un policía.
En medio de una intensa nevada, un micro que trasladaba a un grupo de estudiantes perdió el control por el hielo en Bariloche y chocó contra siete vehículos estacionados. El accidente ocurrió alrededor de las 00.40 de este martes, cuando el vehículo de una empresa de turismo local circulaba por la calle 20 de Febrero, una de las arterias más complicadas de la ciudad cuando se acumulan nieve y hielo.
Al llegar a la intersección con Güemes, la conductora perdió el control debido a la nieve compactada y el hielo, por lo que el micro comenzó a derrapar por la pendiente y chocó contra siete autos estacionados y un poste, lo que provocó un corte en el suministro eléctrico de la zona.
A pesar de la magnitud del accidente, ninguno de los 48 ocupantes resultó herido y tampoco hubo peatones o transeúntes lesionados.
Uno de los propietarios de los vehículos dañados increpó a la conductora y comenzó a agredirla verbalmente, por lo que debieron intervenir efectivos policiales. En medio del episodio, el hombre golpeó a uno de los agentes y fue demorado.
La calle 20 de Febrero presenta una marcada pendiente y suele convertirse en un punto de riesgo durante las nevadas intensas, cuando la acumulación de nieve y hielo dificulta la circulación. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron extremar las precauciones y evitar los sectores más comprometidos mientras persista el temporal.
Bariloche: una nena de 3 años murió ahogada en el lago Nahuel Huapi
Una nena de tres años murió y sus padres resultaron heridos tras un accidente ocurrido en San Carlos de Bariloche, donde el vehículo en el que circulaban se salió de la calzada debido a la presencia de hielo y cayó por un barranco.
El hecho ocurrió este sábado sobre la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 15, desde donde el auto familiar cayó por un barranco de más de 20 metros y terminó en las frías aguas del lago Nahuel Huapi, falleciendo la hija menor de la pareja.
Las autoridades locales desplegaron un operativo de rescate que incluyó buzos de Prefectura, Bomberos y personal sanitario; el cuerpo de la menor fue recuperado y los padres fueron internados con lesiones y principio de hipotermia.
El siniestro se produjo alrededor de las 16, cuando por causas que se investigan el automóvil perdió adherencia en un tramo resbaladizo de la avenida Bustillo, descendió violentamente por un camino de tierra sin que su conductor nada pudiera hacer para detenerlo y se precipitó al lago.
Testigos relataron que los gritos de auxilio de los padres alertaron a vecinos, que llamaron a los servicios de emergencia y colaboraron en los primeros intentos de rescate. Según fuentes policiales, los progenitores lograron salir del vehículo, pero no pudieron desprender a la niña del cinturón de seguridad antes de que el auto se sumergiera.
El operativo de rescate fue complejo por las condiciones del lugar: la caída desde gran altura, la presencia de hielo en la superficie del agua y la orografía del sector dificultaron la maniobra de los buzos.
Efectivos de la Subcomisaría 55°, personal de Bomberos Ruca Cura y agentes de Protección Civil, junto con personal especializado de Prefectura Naval, trabajaron coordinadamente para extraer el vehículo y recuperar el cuerpo de la menor.
En tanto, los padres fueron trasladados al hospital local, donde recibieron atención por traumatismos y por el cuadro de hipotermia derivado de la inmersión en agua helada del enorme lago glaciar compartido por Río Negro y Neuquén.
Los fiscales a cargo del caso supervisaron las tareas y ordenaron peritajes en el lugar, continuando con investigación para determinar las causas precisas del accidente: se realizarán peritajes mecánicos del vehículo, análisis de la escena, toma de testimonios y, si corresponde, pericias toxicológicas a los conductores.
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