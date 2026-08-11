Bariloche: un micro con estudiantes perdió el control por el hielo y chocó a siete autos

Bariloche: una nena de 3 años murió ahogada en el lago Nahuel Huapi

Una nena de tres años murió y sus padres resultaron heridos tras un accidente ocurrido en San Carlos de Bariloche, donde el vehículo en el que circulaban se salió de la calzada debido a la presencia de hielo y cayó por un barranco.

El hecho ocurrió este sábado sobre la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 15, desde donde el auto familiar cayó por un barranco de más de 20 metros y terminó en las frías aguas del lago Nahuel Huapi, falleciendo la hija menor de la pareja.

Las autoridades locales desplegaron un operativo de rescate que incluyó buzos de Prefectura, Bomberos y personal sanitario; el cuerpo de la menor fue recuperado y los padres fueron internados con lesiones y principio de hipotermia.

El siniestro se produjo alrededor de las 16, cuando por causas que se investigan el automóvil perdió adherencia en un tramo resbaladizo de la avenida Bustillo, descendió violentamente por un camino de tierra sin que su conductor nada pudiera hacer para detenerlo y se precipitó al lago.

Testigos relataron que los gritos de auxilio de los padres alertaron a vecinos, que llamaron a los servicios de emergencia y colaboraron en los primeros intentos de rescate. Según fuentes policiales, los progenitores lograron salir del vehículo, pero no pudieron desprender a la niña del cinturón de seguridad antes de que el auto se sumergiera.

El operativo de rescate fue complejo por las condiciones del lugar: la caída desde gran altura, la presencia de hielo en la superficie del agua y la orografía del sector dificultaron la maniobra de los buzos.

Efectivos de la Subcomisaría 55°, personal de Bomberos Ruca Cura y agentes de Protección Civil, junto con personal especializado de Prefectura Naval, trabajaron coordinadamente para extraer el vehículo y recuperar el cuerpo de la menor.

En tanto, los padres fueron trasladados al hospital local, donde recibieron atención por traumatismos y por el cuadro de hipotermia derivado de la inmersión en agua helada del enorme lago glaciar compartido por Río Negro y Neuquén.

Los fiscales a cargo del caso supervisaron las tareas y ordenaron peritajes en el lugar, continuando con investigación para determinar las causas precisas del accidente: se realizarán peritajes mecánicos del vehículo, análisis de la escena, toma de testimonios y, si corresponde, pericias toxicológicas a los conductores.