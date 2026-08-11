Declaró el médico que ingresó con una camioneta a Pampa del Leoncito: qué dijo
Agustín Añó quedó en libertad y vinculado a la causa. El vehículo está enterrado 25 centímetros y retirarlo podría provocar un daño ambiental mayor.
El médico mendocino que ingresó con una camioneta Toyota Hilux al área protegida Pampa del Leoncito, San Juan, y provocó graves daños ambientales, declaró ante la Justicia y quedó en libertad, aunque continúa vinculado a la causa.
El juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, que tiene a cargo el expediente, confirmó que Agustín Añó se presentó a declarar, fijó domicilio y realizó su descargo sobre lo ocurrido. Según explicó el magistrado, atribuyó el incidente a un imprevisto relacionado con la oscuridad y el nivel del agua.
"Se hizo presente acá en el juzgado. Él manifestó su defensa, ya compareció y quedó vinculado a estas actuaciones. Quedó en libertad pero vinculado a la misma", señaló.
Y explicó: "No es difícil no darse cuenta y además es conocedor de la zona, no es que no lo sea. Dijo que como que tuvo un imprevisto, como que el agua fue la imprevista por la hora. Él atravesó cerca de las veinte horas del sábado. Alegó esa circunstancia del anochecer y del agua".
Por qué la camioneta no será retirada
La Hilux quedó enterrada unos 25 centímetros en una planicie arcillosa y, por el momento, permanecerá en el área protegida, ya que removerla podría profundizar el impacto.
"Respecto de la camioneta, dispuse que se quede en el mismo lugar en el que está porque es una planicie arcillosa, con la situación de que está llena de agua. Ahora con el tema de las nevadas y de las lluvias está llena de agua", explicó el magistrado.
Asimismo detalló que cualquier maniobra para extraerla podría hacer que se entierre aún más y generar nuevas alteraciones en el terreno. Por ese motivo, el vehículo quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional y de la Policía de San Juan, mientras la Dirección de Patrimonio provincial realiza las pericias para determinar la magnitud del impacto y evaluar cómo retirarlo.
El episodio ocurrió durante el fin de semana y generó un fuerte repudio de las autoridades locales. La Municipalidad de Calingasta difundió imágenes y un video en los que se observa el recorrido de la camioneta y las marcas que dejó sobre la superficie.
La Pampa del Leoncito es una planicie de características únicas, donde las huellas de vehículos pueden permanecer visibles durante décadas. Según explicó el intendente Sebastián Carbajal, el conductor avanzó sobre el sector y luego debió retroceder entre 200 y 300 metros para intentar salir, lo que extendió el recorrido sobre la superficie.
Por el momento, el hecho es investigado como una contravención vinculada con el artículo 187, inciso 4, que contempla daños a bienes integrantes del patrimonio cultural de San Juan. La sanción máxima podría alcanzar el millón y medio de pesos.
Troche aclaró que Añó puede regresar a Mendoza y que podría ser convocado nuevamente si resulta necesario. Si bien la causa podría eventualmente derivar en una investigación penal, actualmente se encuentra en el ámbito contravencional.
El pedido del intendente
Sebastián Carbajal manifestó su indignación y reclamó una sanción ejemplar. "Por ahora está entendiendo el juez de Paz del departamento de Calingasta, pero es posible que derive hacia la Justicia Penal la denuncia por lo grave de la situación. La idea es tratar de que así sea y también elevar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para la protección de este patrimonio", afirmó.
"Lo que espero es que sea una sanción ejemplificadora, porque es la única forma de que la gente se controle, porque no lo logramos hacer. Ya este es el evento número cuatro que yo denuncio desde el inicio de mi gestión. Esto nunca ha pasado antes. Y si es penal, que por favor cumpla con cárcel, sería lo ideal", agregó.
En este contexto, el jefe comunal advirtió: "La superficie es una combinación de arcilla y limo. El limo es un sedimento que en su densidad estaría entre lo que es arcilla y la arena. El problema es que la erosión del viento es lo que hace que eso se borre. A su vez, hay que agregar el proceso de semillificación de la vegetación del lugar. Por eso es que se calcula que a esta profundidad son 100 años".
Por último, destacó el valor ambiental y científico del lugar, considerado una de las tres planicies del planeta con menor contaminación lumínica para la observación de la Vía Láctea y del espacio profundo.
"Ese es el error o daño ecológico que se produjo a la biodiversidad, a la ecología. Son un montón de daños que ha hecho, más allá de que es una de las tres planicies en el planeta más oscuras para poder hacer observaciones de la Vía Láctea y del espacio profundo", concluyó.
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