Las lágrimas del médico que atendió a Bastian previo a su traslado a Mar del Plata: "Se podría haber muerto"

El papá de Bastian habló por primera vez desde Pinamar: "Se me vino el mundo abajo"

Maximiliano Jerez, el padre de Bastian, el nene de 8 años que permanece internado luego de que el UTV en el que viajaba chocara con una camioneta en La Frontera, Pinamar, habló por primera vez sobre lo sucedido: “Cuando pasó lo del accidente se me vino el mundo abajo”, expresó.

“Sinceramente, no tengo palabras, estoy pasado por el momento más feo de mi vida. Mi hijo es lo más lindo que tengo, lo más preciado de mi vida”, expresó Maximiliano a la salida del Hospital Comunitario de Pinamar, donde el menor permanece internado en Terapia Intensiva desde el lunes.

Y agregó: “Cuando pasó el accidente se me fue el mundo abajo. Quiero lo mejor para mi hijo. Trabajo todo el año, vengo con mi hijo a pasar una semana, a que disfrute de la playa... Nunca nadie se imaginaría que pueda pasar un accidente así”.

Maximiliano, quien viajaba junto a Bastian, otra mujer y dos menores en el UTV involucrado en el choque de La Frontera, remarcó: “Mi familia, mis amigos, todos saben que yo lo cuido a mi hijo con mi hija, es lo único que tengo. Quiero lo mejor para él”.

Por otro lado, se refirió al traslado de Bastian a un hospital de Mar del Plata para que sea operado nuevamente: “Estamos esperándolo con muchas ansias, para que lo puedan curar y ver cómo sigue. Queremos lo mejor para el nene”, enfatizó. Y añadió: “Ahora solo me importa eso, que mi hijo esté bien, nada mas”.

El joven se tomó un momento para agradecer a todas las personas que se acercaron en los últimos días al Hospital Comunitario de Pinamar para donar sangre para su hijo, así como también a quienes se sumaron a las cadenas de oración solicitadas por la familia. Además, expresó un especial agradecimiento a la pediatra Melina Santillán y su esposo Juan José Torres, la pareja de médicos que asistió al nene en el lugar del choque.