Las lágrimas del médico que atendió a Bastian previo a su traslado a Mar del Plata: "Se podría haber muerto"
El niño de 8 años continúa luchando por su vida. Ahora, lo hará en el Hospital de Mar del Plata, donde hay mayores recursos para su cuidado.
Bastian Jerez es trasladado en la tarde de este jueves al Hospital Interzonal de Mar del Plata, luego de ser asistido en el Hospital de Pinamar. Los médicos aguardaron que el niño de 8 años estuviera lo suficientemente estable para poder derivarlo a un centro de salud con mayores recursos para su cuidado, luego de que el menor se accidentara con su padre en la zona de La Frontera tras el choque de un UTV y una camioneta.
Luego de que el nene sea subido al helicóptero, habló Gabriel Formica, el médico de terapia intensiva que lo asistió en las horas posteriores al accidente: "Esto fue un gran trabajo de equipo desde el primer día que llegó Bastián y bueno, se hizo todo lo que teníamos que hacer y el trabajo de equipo fue fundamental, así que permitió que Sebastián salga a Mar del Plata estable, crítico, pero estable como se fue".
En este sentido y visiblemente emocionado señaló: "Se dio mucho estrés, mucha ansiedad. Era un chiquito que se podría haber muerto y gracias a Dios y todo el trabajo que se hizo, se pudo derivar", manifestó con lágrimas en sus ojos.
"No es una cosa que nos paraliza. Sabemos bien lo que tenemos que hacer y cuando uno se relaja que ya las cosas salieron bien hasta ahora, nos pasa esto, no dejamos de tener emociones", sostuvo, al referirse a su evidente emoción y su voz quebrada.
El papá de Bastian habló por primera vez desde Pinamar: "Se me vino el mundo abajo"
Maximiliano Jerez, el padre de Bastian, el nene de 8 años que permanece internado luego de que el UTV en el que viajaba chocara con una camioneta en La Frontera, Pinamar, habló por primera vez sobre lo sucedido: “Cuando pasó lo del accidente se me vino el mundo abajo”, expresó.
“Sinceramente, no tengo palabras, estoy pasado por el momento más feo de mi vida. Mi hijo es lo más lindo que tengo, lo más preciado de mi vida”, expresó Maximiliano a la salida del Hospital Comunitario de Pinamar, donde el menor permanece internado en Terapia Intensiva desde el lunes.
Y agregó: “Cuando pasó el accidente se me fue el mundo abajo. Quiero lo mejor para mi hijo. Trabajo todo el año, vengo con mi hijo a pasar una semana, a que disfrute de la playa... Nunca nadie se imaginaría que pueda pasar un accidente así”.
Maximiliano, quien viajaba junto a Bastian, otra mujer y dos menores en el UTV involucrado en el choque de La Frontera, remarcó: “Mi familia, mis amigos, todos saben que yo lo cuido a mi hijo con mi hija, es lo único que tengo. Quiero lo mejor para él”.
Por otro lado, se refirió al traslado de Bastian a un hospital de Mar del Plata para que sea operado nuevamente: “Estamos esperándolo con muchas ansias, para que lo puedan curar y ver cómo sigue. Queremos lo mejor para el nene”, enfatizó. Y añadió: “Ahora solo me importa eso, que mi hijo esté bien, nada mas”.
El joven se tomó un momento para agradecer a todas las personas que se acercaron en los últimos días al Hospital Comunitario de Pinamar para donar sangre para su hijo, así como también a quienes se sumaron a las cadenas de oración solicitadas por la familia. Además, expresó un especial agradecimiento a la pediatra Melina Santillán y su esposo Juan José Torres, la pareja de médicos que asistió al nene en el lugar del choque.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario