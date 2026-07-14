Batalla campal en un partido en Ensenada dejó a dos jugadores internados
El partido se calentó por un cruce entre un jugador y el banco de suplentes.
Un partido de fútbol amateur disputado en Ensenada terminó con una batalla campal entre jugadores que dejó dos futbolistas hospitalizados y un repudiable antecedente con hechos de violencia ocurridos dentro de la cancha.
Los serios incidentes se registraron en un encuentro entre los clubes Barrio Progreso y 25 de Mayo de Altos de San Lorenzo, y las imágenes posteriores a la pelea fueron viralizadas en redes sociales.
Según denunciaron las autoridades de 25 de Mayo, el club visitante, el clima del partido se fue tensando de manera gradual con el correr de los minutos. Pero el detonante de la pelea habría ocurrido cerca del fin del partido, cuando un jugador de este equipo recibió un golpe de un suplente de Barrio Progreso mientras se disponía a realizar un saque lateral.
Sin embargo, desde el equipo local dieron en sus redes otra versión de cómo se inició la pelea: "Al finalizar el encuentro, un jugador del club visitante se acercó al banco de suplentes de Barrio Progreso, profirió agresiones verbales y arrojó un pelotazo con la intención de golpear a uno de nuestros jugadores. Ante esta situación,nuestro jugador reaccionó y se produjo un tumulto entre futbolistas de ambos equipos, que derivó en agresiones físicas".
De igual manera, al término del partido, la situación se desbordó por completo, desatándose la pelea masiva dentro de la cancha. Como consecuencia de los incidentes, dos futbolistas debieron ser trasladados de urgencia para recibir atención médica.
Maniobras de RCP e intento de robo
La situación más crítica la vivió uno de los jugadores del equipo visitante, quien, según informaron desde su institución,debió ser reanimado por personal médico.
Además de la violencia física, el club visitante denunció que, aprovechando el caos, algunas personas intentaron robar las motocicletas de los jugadores que se encontraban en el predio.
“Nadie hizo nada para frenar la pelea.Pararon un poco cuando vieron que uno de los pibes estaba mal en el piso, sino seguían pegando”, afirmaron testigos citados por medios locales.
Las imágenes registradas por personas que se encontraban en el lugar muestran golpes de puño, patadas y corridas entre los jugadores, mientras varios presentes intentaban separar a los involucrados. Los videos se difundieron rápidamente en las redes sociales y podrían ser incorporados a la investigación para reconstruir cómo se originó el enfrentamiento.
Tras lo ocurrido, desde 25 de Mayo reclamaron sanciones contra Barrio Progreso e incluso solicitaron su desafiliación de la Liga Amistad.
Además, señalaron que el club local ya había tenido antecedentes recientes de hechos de violencia, al asegurar que su división Reserva había sido sancionada semanas atrás por una pelea con otro equipo. Hasta el momento no trascendió una postura oficial de Barrio Progreso sobre los incidentes.
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