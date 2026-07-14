Batalla campal en un partido en Ensenada dejó a dos jugadores internados

Maniobras de RCP e intento de robo

La situación más crítica la vivió uno de los jugadores del equipo visitante, quien, según informaron desde su institución,debió ser reanimado por personal médico.

Además de la violencia física, el club visitante denunció que, aprovechando el caos, algunas personas intentaron robar las motocicletas de los jugadores que se encontraban en el predio.

“Nadie hizo nada para frenar la pelea.Pararon un poco cuando vieron que uno de los pibes estaba mal en el piso, sino seguían pegando”, afirmaron testigos citados por medios locales.

Las imágenes registradas por personas que se encontraban en el lugar muestran golpes de puño, patadas y corridas entre los jugadores, mientras varios presentes intentaban separar a los involucrados. Los videos se difundieron rápidamente en las redes sociales y podrían ser incorporados a la investigación para reconstruir cómo se originó el enfrentamiento.

Tras lo ocurrido, desde 25 de Mayo reclamaron sanciones contra Barrio Progreso e incluso solicitaron su desafiliación de la Liga Amistad.

Además, señalaron que el club local ya había tenido antecedentes recientes de hechos de violencia, al asegurar que su división Reserva había sido sancionada semanas atrás por una pelea con otro equipo. Hasta el momento no trascendió una postura oficial de Barrio Progreso sobre los incidentes.