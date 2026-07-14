Brutal robo a una jubilada en Mar del Plata: la maniataron y le hicieron cortes en los dedos de los pies
Tres delincuentes encapuchados sorprendieron a la víctima en plena madrugada. Uno fue detenido y buscan a sus cómplices.
Una jubilada de 70 años fue víctima de un brutal robo en el barrio Parque Luro de la ciudad de Mar del Plata, donde delincuentes ingresaron a su vivienda, la maniataron, la golpearon y le provocaron cortes en los dedos de los pies. Uno fue detenido y buscan a los prófugos.
Los detalles del salvaje robo a una jubilada en Mar del Plata
La horrífica entradera ocurrió en la madrugada de este martes, alrededor de la 1.20, en una casa ubicada sobre la calle Artigas al 700. Según la reconstrucción de los investigadores, entre tres y cuatro hombres llegaron al lugar a bordo de un auto Volkswagen Polo, descendieron encapuchados y utilizando guantes para dificultar ser identificados e ingresaron a la casa.
Una vez dentro, redujeron a la mujer de 70 años, la ataron y la amordazaron. Mientras concretaban el asalto, la violencia de los delincuentes escaló a un punto extremo: no solo la golpearon, sino que le provocaron cortes en los dedos de uno de sus pies.
Mientras tanto, los asaltantes revolvieron toda la vivienda y consiguieron llevarse 600 mil pesos en efectivo, un anillo de oro, un reloj y otros elementos de valor. Tras culminar el brutal robo, escaparon en el mismo vehículo que habían utilizado para llegar a la vivienda.
Uno de los sospechosos fue detenido
La fuga de los desalmados duró poco. A penas unos minutos después, efectivos de la Comisaría Séptima que realizaban recorridas preventivas detectaron la presencia del Volkswagen Polo detenido en la intersección de López de Gómara y Artigas.
Al advertir la presencia policial, los asaltantes emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución que culminó en la intersección de Rejón y Zubiría, cuando el vehículo perdió el control.
En el lugar fue detenido uno de los ocupantes del auto, un hombre de 30 años, oriundo de Necochea. En tanto, un segundo sospechoso logró escapar a pie.
Qué encontraron dentro del auto de los sospechosos
Al requisar el auto, los efectivos encontraron una tijera de poda de gran tamaño, un par de guantes de trabajo de color naranja y negro, un gorro de lana bordó y un teléfono celular con funda negra. Todos los elementos fueron secuestrados y serán sometidos a distintas pericias.
En paralelo, personal policial se hizo presente en la vivienda de la víctima, que tuvo que recibir asistencia médica en el lugar. Dentro del domicilio trabajaron integrantes de la Policía Científica, quienes llevaron a cabo una serie de pericias clave para recolectar pruebas y evidencias.
La investigación quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia, Ana Caro, quien imputó al detenido por el delito de robo triplemente agravado por escalamiento, por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de arma. Además, dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N° 44.
Por estas horas, efectivos policiales se encontraban abocados a la identificación, búsqueda y detención de los demás integrantes de la banda, quienes permanecen prófugos.
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