Brutal robo a una jubilada en Mar del Plata: la maniataron y le hicieron cortes en los dedos de los pies

Al advertir la presencia policial, los asaltantes emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución que culminó en la intersección de Rejón y Zubiría, cuando el vehículo perdió el control.

En el lugar fue detenido uno de los ocupantes del auto, un hombre de 30 años, oriundo de Necochea. En tanto, un segundo sospechoso logró escapar a pie.

Qué encontraron dentro del auto de los sospechosos

Los sospechosos intentaron escapar pero fueron perseguidos por la policía

Al requisar el auto, los efectivos encontraron una tijera de poda de gran tamaño, un par de guantes de trabajo de color naranja y negro, un gorro de lana bordó y un teléfono celular con funda negra. Todos los elementos fueron secuestrados y serán sometidos a distintas pericias.

Uno de los sospechosos fue detenido y buscan al resto de la banda

En paralelo, personal policial se hizo presente en la vivienda de la víctima, que tuvo que recibir asistencia médica en el lugar. Dentro del domicilio trabajaron integrantes de la Policía Científica, quienes llevaron a cabo una serie de pericias clave para recolectar pruebas y evidencias.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia, Ana Caro, quien imputó al detenido por el delito de robo triplemente agravado por escalamiento, por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de arma. Además, dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N° 44.

Por estas horas, efectivos policiales se encontraban abocados a la identificación, búsqueda y detención de los demás integrantes de la banda, quienes permanecen prófugos.