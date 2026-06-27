Verificación Técnica Vehicular: las claves sobre plazos extendidos, talleres habilitados y precios en CABA

Otro de los puntos destacados es la habilitación de nuevos prestadores para realizar la VTV.

A las tradicionales plantas verificadoras se podrán sumar talleres mecánicos, concesionarias e importadores que cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la normativa y obtengan la correspondiente autorización oficial.

Para ello se implementó un Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que permitirá ampliar progresivamente la cantidad de establecimientos disponibles para realizar el trámite.

Cómo impacta la desregulación de tarifas en los centros de revisión porteños

La reforma también introduce un cambio importante en el costo de la revisión técnica.

Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, las tarifas dejarán de estar reguladas, por lo que cada centro habilitado podrá establecer sus propios valores según distintos factores, como la ubicación, la demanda y la estructura de costos.

Esto significa que los conductores deberán comparar precios antes de solicitar un turno, ya que podrían existir diferencias entre los distintos establecimientos habilitados.

A pesar de esta apertura, los requisitos técnicos para aprobar la VTV no se modifican. Los vehículos continuarán siendo evaluados sobre aspectos fundamentales para la seguridad vial, entre ellos:

Sistema de frenos.

Estado de los neumáticos.

Dirección y suspensión.

Funcionamiento de luces y señalización.

Emisiones contaminantes.

Elementos generales de seguridad.

Asimismo, los talleres autorizados estarán sujetos a auditorías y controles periódicos para garantizar que todas las inspecciones mantengan los mismos estándares de calidad y seguridad.

La implementación del nuevo sistema también contempla una mayor digitalización de los procesos, con certificados electrónicos y mecanismos que facilitarán la interoperabilidad entre los distintos organismos oficiales.

En este contexto, la reforma apunta a que el trámite resulte más ágil, con mayor disponibilidad de turnos y una oferta más amplia de centros de revisión, aunque los conductores deberán prestar mayor atención al momento de elegir dónde realizar la inspección debido a la liberación de las tarifas.