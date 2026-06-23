Berazategui: desesperada búsqueda de una mujer de 79 años desaparecida junto a su perra

Gracias al análisis de cámaras de seguridad, lograron determinar que cerca de las 16.30 se encontraba a unas seis cuadras de su casa. Sin embargo, todavía no pudieron establecer hacia dónde continuó su recorrido.

La búsqueda comenzó el mismo viernes y, ante la falta de novedades, la denuncia fue radicada en la comisaría de la zona esa misma noche.

"Estuvimos hasta las cinco de la mañana del sábado buscándola", contó Dina, quien además señaló que recorrieron estaciones de tren, iglesias, canchas y refugios sin obtener resultados.

La familia continúa ampliando la búsqueda y planea visitar distintas iglesias evangélicas, ya que no descartan que alguien la haya asistido al confundirla con una persona en situación de calle.

Al momento de desaparecer, Victoria llevaba consigo apenas 7.000 pesos, no utilizaba la tarjeta SUBE, hacía años que no viajaba sola en transporte público y siempre se movilizaba acompañada por alguno de sus hijos o familiares.

"Hace muchos años que no viaja sola. Capaz que subió a un colectivo y le pidió a alguien que le sacara el boleto", sostuvo su sobrina.

Quienes tengan información sobre el paradero de Victoria Modesta Aguirre pueden comunicarse con las autoridades policiales o con los números de contacto difundidos por la familia.