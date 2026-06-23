Berazategui: desesperada búsqueda de una mujer de 79 años desaparecida junto a su perra
Victoria Modesta Aguirre fue vista por última vez el viernes cuando salió de su casa con su mascota. Su familia teme que se haya desorientado.
Buscan intensamente a Victoria Modesta Aguirre, quien desapareció en Berazategui luego de salir de su casa con su perra en brazos.
La mujer, de 79 años, fue vista por última vez el 19 de junio cerca de las 16, cuando salió de su vivienda ubicada en la intersección de las calles 114 y 4, en la zona oeste de dicha localidad bonaerense. Según pudo reconstruir su familia, llevaba una campera marrón, un saco blanco y sostenía a Luna, su mascota de pequeño tamaño y pelaje blanco y amarillo.
Dina, sobrina de Victoria, explicó que la mujer solía realizar caminatas muy cortas por el barrio junto a su perra, que tiene 17 años y presenta problemas de visión y audición: "Ella solamente hacía ese recorrido dos o tres veces por día. A lo sumo se iba a la casa de mi tía, pero siempre acompañada. Nunca sola. No era de salir, más que este recorrido", relató a Infobae.
La familia sospecha que pudo haberse desorientado y, según indicaron sus allegados, la mujer atravesaba problemas de memoria y existían antecedentes de demencia senil en el entorno familiar.
Gracias al análisis de cámaras de seguridad, lograron determinar que cerca de las 16.30 se encontraba a unas seis cuadras de su casa. Sin embargo, todavía no pudieron establecer hacia dónde continuó su recorrido.
La búsqueda comenzó el mismo viernes y, ante la falta de novedades, la denuncia fue radicada en la comisaría de la zona esa misma noche.
"Estuvimos hasta las cinco de la mañana del sábado buscándola", contó Dina, quien además señaló que recorrieron estaciones de tren, iglesias, canchas y refugios sin obtener resultados.
La familia continúa ampliando la búsqueda y planea visitar distintas iglesias evangélicas, ya que no descartan que alguien la haya asistido al confundirla con una persona en situación de calle.
Al momento de desaparecer, Victoria llevaba consigo apenas 7.000 pesos, no utilizaba la tarjeta SUBE, hacía años que no viajaba sola en transporte público y siempre se movilizaba acompañada por alguno de sus hijos o familiares.
"Hace muchos años que no viaja sola. Capaz que subió a un colectivo y le pidió a alguien que le sacara el boleto", sostuvo su sobrina.
Quienes tengan información sobre el paradero de Victoria Modesta Aguirre pueden comunicarse con las autoridades policiales o con los números de contacto difundidos por la familia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario