Más lluvias en el AMBA: hasta cuándo habrá tormentas y qué día vuelve el calor primaveral

Domingo: Las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse. Aunque predominará la nubosidad variable ("nubes y claros"), no se esperan precipitaciones de consideración. La mínima rondará los 8 °C a 9 °C por la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 16 °C a 17 °C por la tarde, con vientos moderados del este.

Lunes: Inicio de semana con cielo entre despejado y parcialmente nublado. Se prevé un moderado ascenso de la temperatura, situando la mínima en 12 °C a 13 °C y la máxima escalando hasta los 18 °C.