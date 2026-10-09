Más lluvias en el AMBA: hasta cuándo habrá tormentas y qué día vuelve el calor primaveral
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un sábado marcado por las lluvias en el AMBA y un termómetro que se resistirá a subir por varios días.
Un frente inestable continuará marcando la pauta meteorológica en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Durante las próximas jornadas, las lluvias y la cobertura nubosa cobrarán protagonismo en el AMBA, acompañadas por vientos persistentes del sector sur y sudeste que mantendrán el ambiente fresco.
El sábado, bajo lluvias: precipitaciones, lloviznas y viento en el AMBA
Para este sábado, los reportes meteorológicos prevén una jornada húmeda e inestable desde las primeras horas de la madrugada. Se esperan lluvias débiles, intermitentes y lloviznas que afectarán tanto a Capital Federal como al conurbano bonaerense, con una probabilidad de precipitación que alcanzará entre el 60% y el 80% en los momentos de mayor inestabilidad.
-
Madrugada y mañana: Las probabilidades de lluvias aisladas y lloviznas serán más marcadas, acompañadas por ráfagas del sector sur/sudeste que podrían ubicarse entre los 30 km/h y 40 km/h, aumentando la sensación de frescura.
Tarde y noche: El tiempo irá experimentando mejoramientos temporarios hacia la tarde, manteniéndose el cielo predominantemente cubierto, pero con una paulatina disminución de la probabilidad de lluvias hacia la noche.
Temperaturas del sábado: El termómetro oscilará entre una mínima de 10°C a 11°C y una máxima que no superará los 15°C a 16°C.
Pantallazo para los próximos días: ¿cuándo afloja el agua?
El pronóstico extendido anticipa un paulatino cese de la inestabilidad, abriendo paso a días de cielo parcialmente nublado y marcas térmicas templadas.
-
Domingo: Las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse. Aunque predominará la nubosidad variable ("nubes y claros"), no se esperan precipitaciones de consideración. La mínima rondará los 8 °C a 9 °C por la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 16 °C a 17 °C por la tarde, con vientos moderados del este.
Lunes: Inicio de semana con cielo entre despejado y parcialmente nublado. Se prevé un moderado ascenso de la temperatura, situando la mínima en 12 °C a 13 °C y la máxima escalando hasta los 18 °C.
Martes y mitad de semana: Se mantendrá la presencia de nubosidad abundante, pero con temperaturas más agradables que oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 18 °C a 19 °C de máxima, consolidando un escenario típico de media estación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario