Santa Fe: voraz incendio destruyó una fábrica de productos de copetín

Yusabel, una vecina que vive detrás del lugar incendiado, contó al medio local El Aire que debió evacuar su casa junto a su suegra. Sus dos perros quedaron en el patio de su casa donde alcanzó a divisar algo de fuego. "Me desperté después de las cinco por el olor a quemado y me encontré con los bomberos que me dijeron que saliera por el riesgo en el que estaban las paredes", aseguró.

Otro vecino de la zona contó que se despertaron con las alarmas y todos salieron afuera de sus casas para noticiarse de lo que ocurría. El hombre contó que generalmente hay personas trabajando durante la noche con turnos rotativo pero que no había nadie.

El exmarido de una mujer que vive junto a sus hijos en una de las casas detrás de la fábrica, contó que una de las paredes de su casa sufrió daños por el fuego y su familia debió ser evacuada.

El hombre aseguró que ya se realizaron varias denuncias en contra de la empresa por ruidos molestos de las máquina, por olores nauseabundos e incluso advirtieron a la Secretaría de Trabajo que trabajan las 24 horas del día.

