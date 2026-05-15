La historia de Bruno: tiene 21 años, dejó la facultad y busca trabajo para ayudar a su familia
El joven forman parte de una generación que se enfrenta a la precariedad laboral para tratar de lograr su independencia económica y solventar sus estudios.
Bruno tiene 21 años y por la cruda realidad que vive su familia decidió no ingresar a la facultad y buscar trabajo. Su historia se conoció este jueves cuando se acercó este jueves a Palermo con la esperanza de conseguir trabajo en la Expo Empleo Barrial 2026 “Edición Juventud”.
"Yo desde chico siempre quería tener un trabajo para tener un ingreso y ayudar a mi familia", contó en diálogo con C5N.
Bruno termino la secundaria y se puso a trabajar en un hospital público pero el sueldo que gana es poco. Pero el problema no es solo la falta de trabajo. Es que tener trabajo tampoco alcanza. "Me pagan 300 mil pesos y no llego a fin de mes y trabajo 6 horas diarias".
"Yo por mi solo no llego, con la ayuda de mi mamá y mi abuela lo puedo estirar un poco pero hay noches que no comemos", relató el joven.
La feria reunió a miles de jóvenes con la misma urgencia de conseguir trabajo
La feria reunió a 31 empresas que ofrecieron algo más de 600 puestos de trabajo en rubros que van desde la gastronomía hasta la tecnología. En términos de demanda, la proporción es elocuente: aproximadamente diecisiete candidatos por cada puesto disponible. Una matemática cruel que se repite en cada convocatoria de este tipo y que resume, mejor que cualquier estadística oficial, el estado del mercado laboral para los menores de 30 en la Argentina de hoy.
Desde la madrugada, una fila que serpenteaba por varias cuadras fue tomando forma en los alrededores de la sede donde se realizó la Expo Empleo Barrial, organizada por la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires. Más de diez mil personas se inscribieron para participar. La mayoría, jóvenes con una urgencia que no admite demora. Según fuentes del gobierno porteño, unos 2.100 se presentaron en la expo.
La falta de respuestas por parte de las empresas fue una de las quejas recurrentes entre quienes asistieron a la feria. “La situación está complicada. Uno tira currículum y no responden. Te dicen ‘después te contestamos’ y no te contestan”, lamentó el joven.
"Entregué el currículum pero no tengo mucha experiencia mas que las cualidades y espero que algo resulte", dijo Bruno.
Para ayudar a Bruno, este es su alias: Bruno-A-18
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