Rescataron a una joven de 19 años, víctima de explotación sexual: el acusado cayó en Almagro
Un operativo de la Policía Federal permitió detener al sospechoso, de nacionalidad peruana, quien tenía relación directa con la familia de la víctima.
Una joven de 19 años, víctima explotación sexual, fue rescatada gracias a allanamientos simultáneos realizados por la Policía Federal en Almagro y Villa Lugano. Por el hecho, detuvieron a un ciudadano peruano de 42 años quien tenía relación directa con la familia de la chica y está acusado de obligarla a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.
Explotación sexual y trata de personas en Almagro y Villa Lugano
La causa se inició el año pasado luego de varias denuncias realizadas por un grupo de vecinos, quienes alertaron sobre distintas situaciones sospechosas que ocurrían cerca de sus domicilios y que, según manifestaron, estaban vulnerando los derechos de una mujer joven. De acuerdo con los testimonios, la víctima era explotada sexualmente por una persona vinculada a su entorno familiar.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, encabezado por el juez Julián Ercolini. A partir de ahí, personal del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal comenzó una serie de tareas investigativas que incluyeron seguimientos, escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia, análisis informativos y la participación de un agente encubierto.
Con el avance de las pesquisas, los investigadores lograron confirmar que la joven de 19 años era obligada a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Además, identificaron como principal sospechoso al hombre de nacionalidad peruana, quien mantenía una relación directa con la familia de la víctima.
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó dos allanamientos simultáneos en los barrios porteños de Almagro y Villa Lugano. Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre las calles Yatay al 300 y Saraza al 5500, lograron detener al acusado y rescatar a la víctima.
Durante los operativos, los efectivos policiales secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos nueve preservativos, siete lubricantes, ocho teléfonos celulares, dos tarjetas de crédito, dos cámaras fotográficas profesionales, una cámara filmadora, dos notebooks, una CPU, documentación y un cuaderno con anotaciones.
Tras el procedimiento, la joven quedó bajo asistencia y contención de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, organismo especializado en la atención y resguardo de víctimas.
En tanto, el detenido quedó a disposición de la Justicia federal acusado por el delito de trata de personas, mientras se aguardan las actuaciones procesales a seguir para determinar el alcance de la red de explotación sexual.
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