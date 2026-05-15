Rescataron a una joven de 19 años, víctima de explotación sexual: el acusado cayó en Almagro

detenido almagro explotacion sexual La joven fue rescatada tras un allanamiento en Villa Lugano

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó dos allanamientos simultáneos en los barrios porteños de Almagro y Villa Lugano. Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre las calles Yatay al 300 y Saraza al 5500, lograron detener al acusado y rescatar a la víctima.

detenido almagro explotacion sexual Efectivos de la Policía Federal realizaron dos allanamientos en simultáneo

Durante los operativos, los efectivos policiales secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos nueve preservativos, siete lubricantes, ocho teléfonos celulares, dos tarjetas de crédito, dos cámaras fotográficas profesionales, una cámara filmadora, dos notebooks, una CPU, documentación y un cuaderno con anotaciones.

detenido almagro explotacion sexual Seguimientos, escuchas telefónicas y la participación de un agente encubierto permitieron dar con el detenido

Tras el procedimiento, la joven quedó bajo asistencia y contención de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, organismo especializado en la atención y resguardo de víctimas.

detenido almagro explotacion sexual El hombre está acusado por el delito de trata de personas

En tanto, el detenido quedó a disposición de la Justicia federal acusado por el delito de trata de personas, mientras se aguardan las actuaciones procesales a seguir para determinar el alcance de la red de explotación sexual.