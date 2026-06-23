Brandsen: estuvo preso un año tras ser acusado de robar un ternero pero era inocente

La explicación del acusado, en cambio, giraba en torno al acto desinteresado de su hermano, Martín Rival, que había encontrado el ternero en una zanja y lo había llevado al puesto de campo con permiso de Niclicepe.

De hecho, Niclicepe declaró en el segundo juicio contra Matías Rival -tras la anulación del primero- y confirmó que lo conocía desde que eran chicos y que le había dado permiso para tener en su puesto el ternero de origen desconocido.

En ese segundo juicio también prestaron declaración los efectivos policiales que encontraron al ternero "en buen estado" y hasta Martín Rival, quien en adelante podría ser investigado por el abigeato de "Bigotito".

Pero Matías Rival, que no tenía antecedentes penales hasta la denuncia de 2020, se llevó la peor parte del proceso a pesar de haber resultado absuelto esta semana en Tribunal en lo Criminal Nº 5 de La Plata.

acusado peon ternero Gentileza: Ignacio Daffoglio Fotografía

Rival pasó 13 meses en la Unidad 26 de Lisandro Olmos cumpliendo la pena de cuatro años y medio de prisión que se le había impuesto en noviembre de 2024 por un juicio abreviado.

"Fue horrible. Estuve con violadores, asesinos, de todo. Y yo solamente había rescatado un ternero. Es insólito", le dijo el trabajador rural al medio TN en marzo de este año.

Para lograr la libertad de Matías Rival sus abogados, Francisco Sánchez Peralta e Ignacio Fernández Camillo, presentaron una serie de recursos que llevaron hasta el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que resolvió el caso en diciembre de 2025.

En el segundo juicio, el fiscal Lucas Domsky pidió su absolución ante el juez Lucas Massaccesi al entender que no había pruebas para sostener la acusación, y a lo sumo quedó establecido que podría ser investigado por encubrimiento agravado ya que el abigeato lo habría cometido Martín Rival, su hermano.