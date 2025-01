Brasil: una argentina denunció que acosaron a su hija de 7 años en un balneario

“Al ingresar, primero entra mi sobrina y estaba el señor de limpieza. A ella le dice que vaya al primer baño y, cuando ingresa mi hija de 7, le dice: ‘Vos andá a este baño’. Y a partir de ahí fue un horror”, relató Ana en diálogo con A24.

Cuando la menor se percató de lo que sucedía, le avisó rápidamente a su tía, quien la estaba esperando a unos metros. “Cuando sale, le dijo: ‘De al lado me estaban filmando’. Me pasaron un celular y me filmaron cuando me estaba subiendo la bombacha'”, reveló.

Ana detalló que el agresor “ estaba pasando la mopa, con el celular arriba, y pasaba el celular hacia el baño de al lado, que era el de hombres”.

“La tía pateó la puerta de ese baño y estaba este degenerado, pervertido, asqueroso, y todo lo que se imaginan. Y él dijo que no, que estaba limpiando nada más”, aseguró la madre de la menor.

Jureré

Inmediatamente solicitaron ayuda a los dueños del balneario y la policía: “Pedimos las cámaras y no nos las quisieron dar. Estuvimos media hora. Tras ese tiempo, mi hija y mi hermana reconocieron a la persona de limpieza que se había cambiado. Se había puesto lentes de leer y una gorra”, señaló.

Tras identificarlo fueron a increparlo: “Él se negó y cuando me di media vuelta me dijo: ‘Tu hija se asustó mucho conmigo’. Y ahí me di cuenta de que había sido verdad. Sentí que mi hija fue violada en su privacidad”, lamentó la mujer.

“Pedí por la Policía, que no me iba a mover de ahí hasta que no llamen a la Policía, y me dijeron que no los iban a llamar y que yo estaba loca”, recordó indignada.

Cuando finalmente los efectivos policiales llegaron al balneario, en un primero momento se negaron a registrar el celular del agresor e indicaron que, para eso, necesitaban una orden judicial. Tras una larga insistencia de los familiares de la nena, los policías revisaron el teléfono y “encontraron 25 mil videos de personas en baños”.

“La policía solo borró el video de mi hija, ahora la denuncia no tiene validez porque no existe la prueba. Y como las demás víctimas no estaban ahí para testificar, la Policía lo dejó ahí”, se quejó sobre el cierre Ana.