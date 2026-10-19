Fuerte cruce en Guaymallén por el colapso cloacal: la respuesta de Luz Llorens al intendente Marcos Calvente

Según detalló el jefe municipal, los desbordes y las demoras en las reparaciones estructurales de los colectores ya no afectan únicamente a la zona de Los Corralitos y Puente Hierro, sino que se extendieron a distritos urbanos como Dorrego, San José y Buena Nueva (sobre la calle Tirasso).

Calvente sostuvo que estas fallas paralizan habilitaciones de comercios e inversiones privadas en la comuna y solicitó a Aysam la implementación de cuadrillas de contingencia operativas las 24 horas, ofreciendo equipamiento y personal municipal de apoyo. Sin embargo, el contrapunto político de Llorens volvió a poner el foco en la gestión local del departamento más poblado de Mendoza.