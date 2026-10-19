Fuerte cruce en Guaymallén por el colapso cloacal: la respuesta de Luz Llorens al intendente Marcos Calvente
La senadora provincial y candidata a intendenta apuntó contra el actual jefe comunal por el estado de la red de saneamiento y los desbordes cloacales.
La crisis por el estado de la red de saneamiento y los desbordes cloacales en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza, derivó en un tenso cruce político e institucional, con un contundente mensaje de la senadora provincial Luz Llorens al actual intendente Marcos Calvente.
Luego de que el jefe comunal publicara un extenso reclamo dirigido a la empresa provincial Aguas Mendocinas (Aysam) exigiendo un plan de contingencia urgente, la senadora provincial y candidata a la intendencia por la oposición cruzó de manera categórica al jefe comunal a través de las redes sociales.
Guaymallén: la durísima réplica de Luz Llorens a Marcos Calvente
La respuesta de la legisladora no tardó en llegar tras el comunicado oficial del municipio. A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), Llorens acusó al intendente de reaccionar de forma tardía frente a un problema de infraestructura que aqueja a los vecinos desde hace años.
"¡4 AÑOS TARDE Calvente! Viniste a denunciar cuando la nos llegó a los tobillos. Te acordaste de las cloacas cuando explotaron tmb en Dorrego. Cuántas audiencias te han pedido los vecinos y ni una has aceptado. Guaymallén está abandonado totalmente. Solo llegaste a hacer daño", disparó sin filtro la senadora provincial.
El reclamo del intendente a Aguas Mendocinas (Aysam)
La controversia se inició horas antes, cuando el intendente Calvente difundió un comunicado institucional denunciando que Guaymallén soporta el impacto del efluente cloacal de gran parte del Gran Mendoza (recibiendo líquidos de Luján de Cuyo y principalmente de Maipú), lo que genera colapsos viales, ambientales y económicos.
Según detalló el jefe municipal, los desbordes y las demoras en las reparaciones estructurales de los colectores ya no afectan únicamente a la zona de Los Corralitos y Puente Hierro, sino que se extendieron a distritos urbanos como Dorrego, San José y Buena Nueva (sobre la calle Tirasso).
Calvente sostuvo que estas fallas paralizan habilitaciones de comercios e inversiones privadas en la comuna y solicitó a Aysam la implementación de cuadrillas de contingencia operativas las 24 horas, ofreciendo equipamiento y personal municipal de apoyo. Sin embargo, el contrapunto político de Llorens volvió a poner el foco en la gestión local del departamento más poblado de Mendoza.
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