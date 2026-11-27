Violento robo a mano armada en Santa Fe: dos delincuentes ataron a las víctimas con alambre

Un comercio de la ciudad de Funes, en la provincia de Santa Fe, fue escenario de un violento robo este jueves 26 de noviembre por la tarde, cuando dos delincuentes armadosingresaron a plena luz del día, amenazaron a las personas que estaban en el lugar y las ataron con alambre para llevarse dinero en efectivo. El asalto duró apenas cinco minutos y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según los medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en un negocio dedicado a la venta de césped, ubicado en inmediaciones de Jacarandá y avenida Arturo Illia. Los ladrones llegaron en un Chevrolet Corsa blanco, del que descendieron a pocos metros del ingreso antes de concretar el atraco.

Una vez adentro, exhibieron armas de fuego y obligaron a las víctimas, entre ellas un empleado y clientes que habían llegado para realizar una compra, a ingresar al baño. Allí los maniataron con alambre y les exigieron dinero en efectivo. Según relató la dueña del comercio, los asaltantes no mostraron interés en llevarse los teléfonos celulares.

Un detalle que llamó la atención de las víctimas fue que los delincuentes utilizaron alambre para atarlos, pese a que en el local no había ese material. "Tenían todo muy estudiado", resumió la propietaria.

Las cámaras de seguridad registraron tanto la llegada de los asaltantes como sus movimientos dentro del negocio. En las imágenes se observa a los dos hombres ingresar con aparentes intenciones de robo y desplazarse por el establecimiento mientras amenazaban a las personas presentes.

En un momento del asalto, uno de ellos advirtió que estaba siendo filmado. Primero había actuado sin reparar en la presencia de los dispositivos, pero luego se acercó a una de las cámaras e intentó taparla. Sin embargo, el registro ya había captado sus movimientos y su rostro.

Los investigadores también cuentan con imágenes del vehículo utilizado para llegar y escapar. Se trata de un Chevrolet Corsa o Classic blanco, cuya patente y recorrido podrían reconstruirse a partir de las cámaras de videovigilancia instaladas en distintos sectores de Funes.