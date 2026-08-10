Brutal femicidio en Luján: fue asesinada a puñaladas delante de sus hijos
Daniela Natalia Armoa tenía 26 años y fue asesinada a puñaladas dentro de su casa. Por el hecho está detenido César Q., como el presunto autor del femicidio.
Una mujer de 26 años fue asesinada de varias puñaladas en su casa de la localidad bonaerense de Luján. Por el femicidio fue detenido quien era su pareja, un hombre de 30 años, identificado como Emanuel César Q.. El horrífico episodio ocurrió delante de los hijos de la víctima.
El episodio se registró el viernes dentro del domicilio en el que vivía la familia, ubicado en la calle El Progreso al1600, en el barrio Lanusse de la mencionada ciudad bonaerense. La víctima fue identificada como Daniela Natalia Armoa, oriunda de Misiones y madre de tres hijos.
La principal hipótesis que analizan los investigadores es que la mujer fue agredida durante una discusión con su pareja, César Q., quien es señalado como el presunto autor del femicidio y se encuentra actualmente detenido.
Los hijos de la víctima, de 5, 10 y 12 años, se encontraban presentes cuando ocurrió el asesinato y, según informaron sus vecinos, los nenes intentaron intervenir durante el ataque.
El hecho se descubrió a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género. Es que, al escuchar los gritos desesperados de los menores, los vecinos no dudaron en dar aviso a las autoridades.
Cuando los efectivos llegaron, encontraron a la joven con varias heridas cortopunzantes. Debido a la gravedad de las lesiones, Armoa fue trasladada de urgencia a al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde falleció poco después.
Luego del ataque, César Q. se escapó de la vivienda. Las tareas investigativas llevadas a cabo por los agentes del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera de Luján permitieron establecer que el sospechoso se habría refugiado en la casa de su madre, ubicada en la zona de Doctor Lupi y La Paz, en el mismo barrio.
Hasta allí llegaron los agentes del GTO y lograron detenerlo. Al momento de su captura, el sospechoso presentaba una herida en el cuero cabelludo y manchas de sangre en su vestimenta, según indicó Infobae. Luego, fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia.
La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 Descentralizada de Luján, del Departamento Judicial Mercedes, con secretaría de Daiana Jimena Silvetti, quien calificó el caso bajo la carátula de homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género.
Además, ordenó un allanamiento de urgencia en la casa donde fue detenido César Q. con el objetivo de encontrar el arma utilizada para matar a Armoa. El procedimiento dio resultado negativo y, hasta el momento, el arma homicida no fue hallada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario