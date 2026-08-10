Brutal femicidio en Luján: fue asesinada a puñaladas delante de sus hijos

Cuando los efectivos llegaron, encontraron a la joven con varias heridas cortopunzantes. Debido a la gravedad de las lesiones, Armoa fue trasladada de urgencia a al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde falleció poco después.

Luego del ataque, César Q. se escapó de la vivienda. Las tareas investigativas llevadas a cabo por los agentes del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera de Luján permitieron establecer que el sospechoso se habría refugiado en la casa de su madre, ubicada en la zona de Doctor Lupi y La Paz, en el mismo barrio.

Hasta allí llegaron los agentes del GTO y lograron detenerlo. Al momento de su captura, el sospechoso presentaba una herida en el cuero cabelludo y manchas de sangre en su vestimenta, según indicó Infobae. Luego, fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 Descentralizada de Luján, del Departamento Judicial Mercedes, con secretaría de Daiana Jimena Silvetti, quien calificó el caso bajo la carátula de homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género.

Además, ordenó un allanamiento de urgencia en la casa donde fue detenido César Q. con el objetivo de encontrar el arma utilizada para matar a Armoa. El procedimiento dio resultado negativo y, hasta el momento, el arma homicida no fue hallada.