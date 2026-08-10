Femicidio en Luján: qué pasará con los hijos de la víctima
Los menores fueron trasladados a Eldorado, Misiones, donde se lleva a cabo el velorio. La Justicia deberá definir su situación.
El femicidio de Daniela Natalia Armoa en la localidad bonaerense de Luján sigue sumando desgarradores testimonios y pedidos de justicia. Tras la llegada del cuerpo a su ciudad natal, Eldorado, en Misiones, este lunes se lleva a cabo el velorio, donde familiares, amigos y vecinos participan para darle el último adiós.
Junto con el traslado de la víctima, también se concretó el arribo de sus tres hijos menores, quienes se encontraban presentes al momento del ataque y fueron testigos directos del brutal femicidio. Por estas horas, la situación de los niños es una de las principales preocupaciones de la familia, que busca garantizarles contención y un entorno de cuidado tras la pérdida de su madre.
Aureliana, tía de la víctima, habló sobre la situación de los menores y señaló que deberán recibir acompañamiento profesional. “Los tiene que ver el psicólogo, les tienen que dar contención”, expresó. Mientras la familia analiza cómo será el futuro de los menores, la mujer manifestó su intención de asumir personalmente su crianza: “Yo quiero criarlos”.
La tía también señaló que quiere conversar con la directora de Niñez y Adolescencia de Eldorado, Leticia López, para conocer los pasos que deberán seguir. Una de sus mayores preocupaciones está puesta en la hija de cinco años.
Los tres menores cuentan además con un abuelo, mientras que su padre biológico también vive en Eldorado y tiene otros cuatro hijos. Sobre la posibilidad de que él pueda hacerse cargo de los chicos, Aureliana planteó: “Económicamente no va a poder”.
La situación de los hijos y el reclamo de justicia
Tras la intervención del Municipio de Luján y del área de Niñez, los tres hijos menores de Daniela quedaron bajo el cuidado de su abuela materna, quien asumirá la custodia legal mientras se define la situación, según informaron medios misioneros.
La familia también confirmó que se constituirá como querellante para reclamar que la investigación avance y se determine la responsabilidad de todas las personas que pudieran estar vinculadas con el femicidio. El planteo incluye no solo al presunto autor material del crimen, sino también a su madre, por su presunta participación o complicidad en el hecho.
El traslado de los restos Daniela Natalia, así como también el viaje de sus hijos hacia Misiones, fue posible gracias a una rápida gestión de autoridades misioneras y bonaerenses.
Ludimila Villalba, una sobrina de la víctima, agradeció especialmente el apoyo recibido por parte de la comunidad e instituciones para que la familia pudiera reencontrarse en su ciudad de origen: “Al Municipio de Luján y a Niñez, que se hicieron cargo de los gastos del auto para traer a los chicos. El auto pusimos nosotros, pero ellos cubrieron los gastos, todo, así que estamos muy agradecidos con todos”, expresó.
Cómo fue el brutal femicidio en Luján
El femicidio de Daniela Natalia Armoa ocurrió el viernes 7 de agosto en una vivienda ubicada sobre la calle El Progreso al1600, en el barrio Lanusse de Luján.
Fueron los propios vecinos de la víctima quienes se comunicaron con la línea de emergencias 911 para alertar sobre una posible situación de violencia de género. Cuando los efectivos llegaron al domicilio, encontraron a la joven con varias heridas cortopunzantes. Debido a la gravedad de las lesiones, Daniela Natalia fue trasladada de urgencia a al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde falleció poco después.
Según datos del informa preliminar de la autopsia, la víctima presentaba más de 30 heridas de arma blanca.
Tras el ataque, agentes del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera de Luján lograron la detención de Emanuel César Q., carnicero de profesión y señalado como el presunto autor del femicidio.
El hombre de 30 años se encontraba refugiado en la casa de su madre, ubicada en la zona de Doctor Lupi y La Paz, en el mismo barrio. Tras su arresto, fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia.
La causa fue la caratulada como femicidio y se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 Descentralizada de Luján, del Departamento Judicial Mercedes.
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