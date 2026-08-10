Femicidio en Luján: qué pasará con los hijos de la víctima

La situación de los hijos y el reclamo de justicia

Tras la intervención del Municipio de Luján y del área de Niñez, los tres hijos menores de Daniela quedaron bajo el cuidado de su abuela materna, quien asumirá la custodia legal mientras se define la situación, según informaron medios misioneros.

La familia también confirmó que se constituirá como querellante para reclamar que la investigación avance y se determine la responsabilidad de todas las personas que pudieran estar vinculadas con el femicidio. El planteo incluye no solo al presunto autor material del crimen, sino también a su madre, por su presunta participación o complicidad en el hecho.

Por el femicidio fue detenido un hombre de 30 años, identificado como Emanuel César Q..quien era su pareja

El traslado de los restos Daniela Natalia, así como también el viaje de sus hijos hacia Misiones, fue posible gracias a una rápida gestión de autoridades misioneras y bonaerenses.

Ludimila Villalba, una sobrina de la víctima, agradeció especialmente el apoyo recibido por parte de la comunidad e instituciones para que la familia pudiera reencontrarse en su ciudad de origen: “Al Municipio de Luján y a Niñez, que se hicieron cargo de los gastos del auto para traer a los chicos. El auto pusimos nosotros, pero ellos cubrieron los gastos, todo, así que estamos muy agradecidos con todos”, expresó.

Cómo fue el brutal femicidio en Luján

Daniela Natalia Armoa, víctima de femicidio en Luján

El femicidio de Daniela Natalia Armoa ocurrió el viernes 7 de agosto en una vivienda ubicada sobre la calle El Progreso al1600, en el barrio Lanusse de Luján.

Fueron los propios vecinos de la víctima quienes se comunicaron con la línea de emergencias 911 para alertar sobre una posible situación de violencia de género. Cuando los efectivos llegaron al domicilio, encontraron a la joven con varias heridas cortopunzantes. Debido a la gravedad de las lesiones, Daniela Natalia fue trasladada de urgencia a al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde falleció poco después.

Según datos del informa preliminar de la autopsia, la víctima presentaba más de 30 heridas de arma blanca.

Tras el ataque, agentes del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera de Luján lograron la detención de Emanuel César Q., carnicero de profesión y señalado como el presunto autor del femicidio.

El hombre de 30 años se encontraba refugiado en la casa de su madre, ubicada en la zona de Doctor Lupi y La Paz, en el mismo barrio. Tras su arresto, fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue la caratulada como femicidio y se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 Descentralizada de Luján, del Departamento Judicial Mercedes.