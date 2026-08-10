Femicidio en Luján: el estremecedor relato de un vecino testigo del ataque
Daniela Natalia Armoa recibió varias puñaladas y murió tras ser trasladada al hospital. Por el hecho está detenido quien era su pareja.
Daniela Natalia Armoa, de 26 años, fue asesinada a puñaladas delante de sus hijos en una vivienda del barrio Lanusse de Luján y por el femicidio está detenido quien era su pareja. Tras el hecho, un vecino de la mujer asegura que fue testigo de todo el ataque, contó cómo fueron los momentos previos al crimen y qué vio cuando salió de su casa después de escuchar los gritos de los hijos de la víctima.
El crimen ocurrió en una especie de conventillo situado en la calle El Progreso al 1600, con varias habitaciones y departamentos que se comunican a través de un pasillo. La mujer vivía ahí desde hacía aproximadamente tres años junto a sus hijos.
Según relató Marcelo, vecino de la víctima, había llegado de trabajar alrededor de las 14.30 cuando vio a la mujer junto a su pareja, Emanuel César Q., la madre de él y los tres hijos de la víctima, de 5, 10 y 12 años.
“Llegué de trabajar a las 14.30, pasé por el pasillo y estaban los tres hablando. Estaba mi vecina, él, la madre de él y los tres hijos que son menores”, contó Marcelo.
Al no notar nada extraño, Marcelo continuó camino hacia su propia casa. Fue entonces cuando escuchó los gritos desesperados de uno de los hijos de Daniela Natalia, que alertaba sobre lo que estaba ocurriendo. “Estaba tomando mates y escuché al más grande gritar ‘¡La está matando! ¡La está matando!’”, relató en diálogo con C5N.
Marcelo salió al pasillo y, como no podía observar con claridad que sucedía en la vivienda continua, se subió a un cantero para mirar por encima de una pared. Desde ahí aseguró haber visto el momento del ataque. “Vi que la empujó al piso y después empezó a apuñalarla con una cuchilla de carnicero”, afirmó.
El vecino no ingresó a la vivienda y regresó a la suya. Cuando volvió a salir, encontró a la víctima tendida en el lugar y observó las manchas de sangre. “Tenía los ojos abiertos. Le vi cortes en la cara y en la mano”, describió.
También aseguró que pudo observar cómo el acusado intentaba retirar a la mujer del lugar. “Después él la agarró de las piernas y la arrastró para poder salir”, sostuvo.
Durante esos instantes, Marcelo dijo que Emanuel César Q. llegó a amenazarlo, aunque no avanzó contra él. “Él me amenazaba, pero no avanzaba. Tenía los ojos como loco”, contó. El hombre explicó que decidió no intervenir porque temía que el acusado reaccionara y lo atacara con el cuchillo.
De acuerdo con su testimonio, la madre de Q. también intentó intervenir durante la agresión, aunque no logró detenerlo. “La madre lo quiso agarrar, pero no pudo hacer nada”, relató Marcelo.
El vecino también señaló que no pudo precisar en qué momento el acusado abandonó el lugar: “No sé en qué momento se escapó”.
Los tres hijos presenciaron el femicidio
Los hijos de Daniela Natalia fueron testigos directos del ataque. Según los testimonios recogidos en el lugar, los menores intentaron intervenir mientras su madre era agredida y terminaron cubiertos de sangre.
Tras escuchar los gritos, los vecinos dieron aviso al 911 y solicitaron asistencia. Los Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y trasladaron a Daniela, que se encontraba gravemente herida, al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, murió poco después.
El principal sospechoso, identificado como Emanuel César Q., de 30 años, fue detenido poco después en la vivienda de su madre. La investigación quedó a cargo de la fiscal Daiana Silvetti Daiana, que busca reconstruir la secuencia del crimen y determinar si existían antecedentes o denuncias por violencia de género.
En el lugar del ataque trabajó personal de Policía Científica y de la DDI Luján. Los investigadores también incorporaron imágenes de cámaras de seguridad de viviendas de la zona. Durante un allanamiento no encontraron la cuchilla que habría sido utilizada para cometer el crimen, aunque secuestraron dos teléfonos celulares y “material orgánico y genético”, según informó la Policía.
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