Femicidio en Luján: el estremecedor relato de un vecino testigo del ataque

Marcelo salió al pasillo y, como no podía observar con claridad que sucedía en la vivienda continua, se subió a un cantero para mirar por encima de una pared. Desde ahí aseguró haber visto el momento del ataque. “Vi que la empujó al piso y después empezó a apuñalarla con una cuchilla de carnicero”, afirmó.

El vecino no ingresó a la vivienda y regresó a la suya. Cuando volvió a salir, encontró a la víctima tendida en el lugar y observó las manchas de sangre. “Tenía los ojos abiertos. Le vi cortes en la cara y en la mano”, describió.

También aseguró que pudo observar cómo el acusado intentaba retirar a la mujer del lugar. “Después él la agarró de las piernas y la arrastró para poder salir”, sostuvo.

Durante esos instantes, Marcelo dijo que Emanuel César Q. llegó a amenazarlo, aunque no avanzó contra él. “Él me amenazaba, pero no avanzaba. Tenía los ojos como loco”, contó. El hombre explicó que decidió no intervenir porque temía que el acusado reaccionara y lo atacara con el cuchillo.

De acuerdo con su testimonio, la madre de Q. también intentó intervenir durante la agresión, aunque no logró detenerlo. “La madre lo quiso agarrar, pero no pudo hacer nada”, relató Marcelo.

El vecino también señaló que no pudo precisar en qué momento el acusado abandonó el lugar: “No sé en qué momento se escapó”.

Los tres hijos presenciaron el femicidio

Los hijos de Daniela Natalia fueron testigos directos del ataque. Según los testimonios recogidos en el lugar, los menores intentaron intervenir mientras su madre era agredida y terminaron cubiertos de sangre.

Tras escuchar los gritos, los vecinos dieron aviso al 911 y solicitaron asistencia. Los Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y trasladaron a Daniela, que se encontraba gravemente herida, al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, murió poco después.

El principal sospechoso, identificado como Emanuel César Q., de 30 años, fue detenido poco después en la vivienda de su madre. La investigación quedó a cargo de la fiscal Daiana Silvetti Daiana, que busca reconstruir la secuencia del crimen y determinar si existían antecedentes o denuncias por violencia de género.

En el lugar del ataque trabajó personal de Policía Científica y de la DDI Luján. Los investigadores también incorporaron imágenes de cámaras de seguridad de viviendas de la zona. Durante un allanamiento no encontraron la cuchilla que habría sido utilizada para cometer el crimen, aunque secuestraron dos teléfonos celulares y “material orgánico y genético”, según informó la Policía.