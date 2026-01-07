Brutal golpiza a la salida de un boliche: un joven lucha por su vida tras un ataque en patota
Sucedió en Tigre. Los golpes les provocaron fractura de cráneo. La madre relató que se hizo el desmayado para que dejaran de golpearlo
Un grave episodio de violencia ocurrió durante la madrugada del domingo a la salida del boliche en la localidad de El Talar, Tigre, donde un joven identificado como Alan Ismael Bordón fue brutalmente agredido y actualmente permanece internado en estado crítico, luchando por su vida.
El episodio se originó adentro del local bailable ubicado sobre General Pacheco al 29.000(Colectora de Panamericana) y concluyó con el violento desenlace en un descampado, ubicado a unas pocas cuadras del lugar.
Según el testimonio de Romina, la madre de la víctima, un grupo de personas después de un entredicho en el boliche persiguió en dos vehículos a tres jóvenes con la intención de golpearlos. En ese contexto, lograron alcanzar a Alan, quien fue atacado con extrema violencia, sufriendo heridas de gravedad que motivaron su inmediata internación.
“Él va a quedar internado en observación, vamos a tener que esperar al neurocirujano porque lamentablemente tiene que ir a cirugía”, explicó Romina sobre la indicación de los profesionales. “El médico me dijo que tiene una fractura de cráneo y también que se le formó un hematoma, como una pelota, producto de los golpes. Por eso lo tenían que operar de urgencia porque podía ser grave”, señaló.
Romina aseguró que su hijo llegó consciente al hospital y contó lo sucedido. “Él se pelea en el baile con tres personas y después interviene un amigo. A ambos los sacan los patovicas junto a los otros involucrados. Afuera, se genera otra pelea”, afirmó. En los videos entregados por el boliche “se ve cómo algunos salen corriendo y otros van detrás, buscando a alguien para golpear. En un momento intentan atacar a otro joven, pero esa persona se resguarda con la policía”, agregó la mujer en declaraciones a Crónica.
La madre señaló que desconocen la identidad de los agresores y que ya informaron esto a las autoridades. “Le dijeron que le iban a disparar. Tenían armas. Mi hijo se hizo el desmayado para que no lo lastimaran más. Me contó que cuando entra al campo, lo venían siguiendo y bajaron cinco o seis del auto para golpearlo”, afirmó.
La pareja del joven se sumó a la declaración e indicó: “Él llegó a mi casa y estaba golpeado, no podía hablar, apenas podía moverse. Se sentó en una silla y no podía moverse. Me decía que le dolía mucho. Le dije que se acostara, le puse hielo y le di pastillas para el dolor, pero él gritaba y lloraba que le dolía mucho la cabeza. Cuando vi que seguía quejándose, le dije ‘vamos al hospital’”. “La cabeza le dolía mucho”, insistió Dana, quien minutos después se puso en contacto con Romina para contarle la situación.
La familia solicitó además la colaboración de testigos y de quienes puedan aportar videos o imágenes de lo ocurrido, tanto dentro como fuera del local bailable. En este marco, este martes por la tarde se realizó una marcha para pedir justicia por el caso de Alan Ismael Bordón
La investigación está a cargo de la Fiscalía de El Talar y la Comisaría sexta, con personal policial abocado a determinar las circunstancias del hecho y la identificación de los responsables. La familia solicitó la colaboración de testigos y de quienes puedan aportar videos o imágenes tomadas dentro o fuera del local bailable.
