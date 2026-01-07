Brutal golpiza a la salida de un boliche: un joven lucha por su vida tras un ataque en patota

La madre señaló que desconocen la identidad de los agresores y que ya informaron esto a las autoridades. “Le dijeron que le iban a disparar. Tenían armas. Mi hijo se hizo el desmayado para que no lo lastimaran más. Me contó que cuando entra al campo, lo venían siguiendo y bajaron cinco o seis del auto para golpearlo”, afirmó.

La pareja del joven se sumó a la declaración e indicó: “Él llegó a mi casa y estaba golpeado, no podía hablar, apenas podía moverse. Se sentó en una silla y no podía moverse. Me decía que le dolía mucho. Le dije que se acostara, le puse hielo y le di pastillas para el dolor, pero él gritaba y lloraba que le dolía mucho la cabeza. Cuando vi que seguía quejándose, le dije ‘vamos al hospital’”. “La cabeza le dolía mucho”, insistió Dana, quien minutos después se puso en contacto con Romina para contarle la situación.

La familia solicitó además la colaboración de testigos y de quienes puedan aportar videos o imágenes de lo ocurrido, tanto dentro como fuera del local bailable. En este marco, este martes por la tarde se realizó una marcha para pedir justicia por el caso de Alan Ismael Bordón

La investigación está a cargo de la Fiscalía de El Talar y la Comisaría sexta, con personal policial abocado a determinar las circunstancias del hecho y la identificación de los responsables. La familia solicitó la colaboración de testigos y de quienes puedan aportar videos o imágenes tomadas dentro o fuera del local bailable.