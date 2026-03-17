Brutal pelea a la salida de un boliche en Rosario: apuñalaron en la cara a una joven con una tijera

Los testigos indicaron que una de las jóvenes tenía una tijera y con ese objeto habría atacado a su oponente. En medio de la tensión, los testigos trataron de separarlas mientras otros llamaban a las autoridades.

Tras el ataque, la chica herida empezó a sangrar mientras se tocaba la cabeza. En tanto, cuando llegó el personal médico la asistió en el lugar “por cortes en el cuero cabelludo y en un pómulo”. Sin embargo, las lesiones no revistieron mayor gravedad y no fue necesario trasladarla al hospital.

Los efectivos policiales que llegaron a la zona del conflicto tras el aviso incautaron tijera utilizada durante la agresión. Además, pidieron el relevamiento de las cámaras de seguridad, para identificar a la autora de la agresión.

Vecinos del barrio, Rosario 3, destacaron que este tipo de situaciones de violencia e violencia son frecuentes durante los fines de semana en ese sector. “Todos los fines de semana hay peleas con botellazos”, había dicho un taxista.

De la misma manera, confirmaron que los enfrentamientos entre los jóvenes suelen registrarse de manera periódica a la salida de los boliches.