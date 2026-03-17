Brutal pelea a la salida de un boliche en Rosario: apuñalaron en la cara a una joven con una tijera
La víctima, que también recibió golpes en la cabeza, fue asistida en el lugar.
En una violenta pelea en Rosario una joven recibió golpes en la cabeza y varias puñaladas en la cara hechas con una tijera. La víctima fue asistida en el lugar y estaba fuera de peligro.
El hecho ocurrió a la la salida de un boliche ubicado en Urquiza al 1800, en donde dos mujeres se pelearon en plena calle. El violento ataque fue registrado por testigos que filmaron la situación y los videos comenzaron a circular por redes sociales.
Algunos de quienes presenciaron el episodio, intervinieron y lograron separar a ambas jóvenes. La víctima, de 18 años, fue atendida por el Sies y registró cortes en el cuero cabelludo y un pómulo. Sin embargo, no fue necesario trasladarla al hospital.
De acuerdo con la información policial, indicó el portal de noticias locales Extremo Diario, el conflicto tuvo su origen en una pelea que presuntamente había comenzado adentro del local entre dos grupos de jóvenes.
Una vez que dejaron el lugar, las diferencias se trasladaron a la calle y la tensión fue aún mayor. En ese contexto, la adolescente recibió un golpe en la zona abdominal y luego la agresión escaló.
Los testigos indicaron que una de las jóvenes tenía una tijera y con ese objeto habría atacado a su oponente. En medio de la tensión, los testigos trataron de separarlas mientras otros llamaban a las autoridades.
Tras el ataque, la chica herida empezó a sangrar mientras se tocaba la cabeza. En tanto, cuando llegó el personal médico la asistió en el lugar “por cortes en el cuero cabelludo y en un pómulo”. Sin embargo, las lesiones no revistieron mayor gravedad y no fue necesario trasladarla al hospital.
Los efectivos policiales que llegaron a la zona del conflicto tras el aviso incautaron tijera utilizada durante la agresión. Además, pidieron el relevamiento de las cámaras de seguridad, para identificar a la autora de la agresión.
Vecinos del barrio, Rosario 3, destacaron que este tipo de situaciones de violencia e violencia son frecuentes durante los fines de semana en ese sector. “Todos los fines de semana hay peleas con botellazos”, había dicho un taxista.
De la misma manera, confirmaron que los enfrentamientos entre los jóvenes suelen registrarse de manera periódica a la salida de los boliches.
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