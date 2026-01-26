Brutal pelea a la salida de un boliche en Rosario: un joven terminó con la mandíbula rota
Una pelea ocurrida durante la madrugada del domingo en la zona norte de la ciudad dejó a un joven gravemente herido. Crece el reclamo vecinal por los disturbios recurrentes.
Un nuevo episodio de violencia urbana sacudió a la ciudad de Rosario durante el último fin de semana y volvió a encender las alarmas entre los vecinos del barrio Alberdi. En la madrugada del domingo, a la salida de un boliche ubicado sobre la costanera, una pelea entre varios jóvenes derivó en un ataque brutal que dejó como saldo a una persona con fractura de mandíbula, quien debió recibir atención médica de urgencia y ser trasladada a un hospital de la zona.
El hecho se produjo frente al local nocturno Blue, una discoteca emplazada en un sector frecuentado por jóvenes durante las noches de fin de semana. Según relataron medios locales, el conflicto comenzó una vez que el boliche cerró sus puertas y los asistentes comenzaron a retirarse. En ese contexto, se desató una pelea que fue escalando en violencia y generó corridas, gritos y escenas de extrema tensión en plena vía pública.
Vecinos que viven en las inmediaciones registraron parte de la secuencia con sus teléfonos celulares y luego difundieron los videos en redes sociales. En las imágenes se observa a varios grupos de jóvenes dispersos en la intersección de avenida Colombres y Castagnino, en un tramo de la costanera rosarina. También se puede ver la intervención policial, con efectivos que reducen a uno de los involucrados mientras la situación seguía siendo caótica.
Tras ser alertada, la Policía llegó al lugar para intentar controlar la pelea y asistir a la víctima. De acuerdo con el parte oficial, el joven herido sufrió una fractura de mandíbula como consecuencia de los golpes recibidos y debió ser trasladado al hospital local para su atención. Por el momento, no trascendieron detalles sobre su evolución ni sobre posibles personas detenidas en el marco del operativo.
Más allá del episodio puntual, el hecho reavivó el malestar de los vecinos de Alberdi, quienes aseguran que este tipo de situaciones se repiten de manera constante cada fin de semana. Según consignó el diario La Capital, durante la pelea se escuchaban gritos y corridas que alarmaron a quienes viven en la zona. En declaraciones al mismo medio, una vecina expresó con crudeza la situación que atraviesan: “Todos los fines de semana pasa lo mismo: música fuerte, peleas e incidentes en la costanera. Es tierra de nadie”.
Los reclamos no se limitan a la queja verbal. De acuerdo a los testimonios recogidos, los residentes afirman haber realizado denuncias reiteradas tanto al 147, número de atención municipal, como al 911. Sin embargo, aseguran que las respuestas oficiales no logran generar cambios reales en la convivencia nocturna del barrio. “Llamamos y no hacen absolutamente nada. El video es del domingo a la mañana y muestra lo que vivimos los vecinos de Alberdi todos los fines de semana”, añadió otra testigo.
El violento episodio vuelve a poner en discusión la falta de controles, la concentración de boliches en zonas residenciales y la necesidad de reforzar la presencia policial y las políticas de prevención, en un sector donde la convivencia entre el descanso de los vecinos y la actividad nocturna parece estar cada vez más deteriorada.
