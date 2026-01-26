Brutal pelea a la salida de un boliche en Rosario: un joven terminó con la mandíbula rota

Los reclamos no se limitan a la queja verbal. De acuerdo a los testimonios recogidos, los residentes afirman haber realizado denuncias reiteradas tanto al 147, número de atención municipal, como al 911. Sin embargo, aseguran que las respuestas oficiales no logran generar cambios reales en la convivencia nocturna del barrio. “Llamamos y no hacen absolutamente nada. El video es del domingo a la mañana y muestra lo que vivimos los vecinos de Alberdi todos los fines de semana”, añadió otra testigo.

El violento episodio vuelve a poner en discusión la falta de controles, la concentración de boliches en zonas residenciales y la necesidad de reforzar la presencia policial y las políticas de prevención, en un sector donde la convivencia entre el descanso de los vecinos y la actividad nocturna parece estar cada vez más deteriorada.