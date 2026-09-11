Rafael Castillo: robó una bicicleta, lo persiguieron con palos de escoba y lo lincharon
El delincuente intentó esconderse en una casa, pero fue alcanzado por las víctimas, quienes lograron recuperar el rodado.
El robo de una bicicleta frente a una barbería de la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza, culminó con una feroz persecución, el linchamiento del delincuente y el recupero del rodado. Todo quedó registrado en un video.
El episodio ocurrió el miércoles 9 de septiembre, minutos antes de las 14.30, frente a una barbería ubicada en la calle Ñorquín al 4700, entre Las Flores y Colegiales.
De acuerdo con las imágenes registradas por una cámara de seguridad, cinco jóvenes se encontraban dentro del local cuando uno de ellos advirtió que un hombre se llevaba una bicicleta que estaba en la vereda. El sospechoso aprovechó un descuido para apoderarse del rodado y comenzó a escapar.
Uno de los jóvenes, que en ese momento tenía una escoba en la mano porque estaba limpiando el piso, fue el primero en reaccionar. Abrió rápidamente la puerta de la barbería y salió detrás del ladrón. Los otros cuatro lo siguieron para intentar recuperar la bicicleta.
La persecución por las calles de Rafael Castillo
Parte de la secuencia quedó registrada en un video grabado por los propios testigos. “Nos roban la bici afuera de la barbería”, se escucha en uno de los registros difundidos sobre el episodio. En otro momento también se advierte la frase: “Se dio a la fuga con la bici”.
Según se observa en las imágenes, tras la persecución, los jóvenes lograron dar con el delincuente, que había intentado esconderse dentro de una vivienda de la zona, aprovechando que una reja se encontraba abierta.
“Justo estaba una señora sola, con el portón abierto”, relató uno de los jóvenes que participó de la persecución en diálogo con SM Noticias.
El grupo logró alcanzar al presunto ladrón y comenzó a golpearlo con palos y puños. Para entonces, el hombre ya había descartado la bicicleta, que habría quedado a unas dos cuadras del lugar donde finalmente fue alcanzado.
Las imágenes también muestran el momento en que el sospechoso queda tendido en medio de la calle luego de la agresión.
Durante la persecución y el linchamiento, también hubo consecuencias para los jóvenes. Uno de ellos se tropezó mientras corría y otro terminó con una herida en una de sus manos.
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