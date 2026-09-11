Rafael Castillo: robó una bicicleta, lo persiguieron con palos de escoba y lo lincharon

Según se observa en las imágenes, tras la persecución, los jóvenes lograron dar con el delincuente, que había intentado esconderse dentro de una vivienda de la zona, aprovechando que una reja se encontraba abierta.

“Justo estaba una señora sola, con el portón abierto”, relató uno de los jóvenes que participó de la persecución en diálogo con SM Noticias.

El grupo logró alcanzar al presunto ladrón y comenzó a golpearlo con palos y puños. Para entonces, el hombre ya había descartado la bicicleta, que habría quedado a unas dos cuadras del lugar donde finalmente fue alcanzado.

Las imágenes también muestran el momento en que el sospechoso queda tendido en medio de la calle luego de la agresión.

Durante la persecución y el linchamiento, también hubo consecuencias para los jóvenes. Uno de ellos se tropezó mientras corría y otro terminó con una herida en una de sus manos.