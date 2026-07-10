Mar del Plata: falso operario de gas amenazó a un jubilado con una picana y le robó todos sus ahorros
El delincuente engañó al hombre de 78 años para entrar a su casa y lo amenazó con “picanearlo” y “romperle la cabeza” para robarle la jubilación.
Un jubilado de 78 años fue víctima de un violento robo bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” en la ciudad de Mar del Plata, donde un delincuente se hizo pasar por un empleado de la empresa de gas para ingresar a la vivienda y llevarse todos sus ahorros.
El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 15 en una casa ubicada sobre la calle San Salvador, casi esquina Cerrito. El jubilado, que utiliza un bastón para caminar, acababa de llegar a su vivienda y se disponía a abrir la reja de entrada cuando un hombre vestido con el uniforme de los operarios de Camuzzi se acercó rápidamente. Toda la secuencia quedó registrada en un video.
“¿Cuál es el tuyo?”, le preguntó en referencia al medidor de gas. El hombre le indicó cuál correspondía a su casa y le aclaró que el otro era el de su hermano. Tal como se escucha en la grabación de la cámara de seguridad, para asegurarse de que el jubilado estuviera solo, el delincuente le preguntó si su familiar se encontraba en la vivienda, a lo que la víctima le respondió que no sabía.
Acto seguido, el delincuente le aseguró que adeudaba facturas de gas y, pese a que el hombre le aseguró que estaban pagas, le solicitó documentación específica y, casi por la fuerza, ingresó a la vivienda con la excusa de que necesitaba encender la cocina.
Lo engañó, lo amenazó y le robó todos sus ahorros
Una vez que logró pasar las rejas, el ladrón desenfundó una picana eléctrica y amenazó al jubilado, obligándolo a avanzar hasta el fondo del inmueble.
Ya dentro de la propiedad, de acuerdo con el testimonio de los familiares de la víctima, el asaltante lo amenazó con “picanearlo” y “romperle la cabeza” si no entregaba el dinero.
En cuestión de minutos el falso operario de gas se robó aproximadamente un millón de pesos, suma que correspondía a la jubilación de la víctima, además del aguinaldo y algunos ahorros.
Tras el brutal asalto, el delincuente escapó a bordo de una moto conducida por un cómplice, que actuó de campana, de acuerdo al testimonio al que accedió el medio 0223.
"Cobra la mínima, imaginate cómo está", señaló su hermano, que consideró que le hicieron "el cuento del tío". En ese sentido, el hombre sostuvo que los delincuentes "le hicieron una vigilancia, lo estudiaron y saben que es un anciano que camina lento".
La denuncia fue radicada en la Comisaría 3° de Mar del Plata cuyos efectivos policiales ya cuenta con las imágenes de la cámara de seguridad para identificar al delincuente.
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