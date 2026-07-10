Mar del Plata: falso operario de gas amenazó a un jubilado con una picana y le robó todos sus ahorros

Ya dentro de la propiedad, de acuerdo con el testimonio de los familiares de la víctima, el asaltante lo amenazó con “picanearlo” y “romperle la cabeza” si no entregaba el dinero.

En cuestión de minutos el falso operario de gas se robó aproximadamente un millón de pesos, suma que correspondía a la jubilación de la víctima, además del aguinaldo y algunos ahorros.

El delincuente escapó a bordo de una moto

Tras el brutal asalto, el delincuente escapó a bordo de una moto conducida por un cómplice, que actuó de campana, de acuerdo al testimonio al que accedió el medio 0223.

"Cobra la mínima, imaginate cómo está", señaló su hermano, que consideró que le hicieron "el cuento del tío". En ese sentido, el hombre sostuvo que los delincuentes "le hicieron una vigilancia, lo estudiaron y saben que es un anciano que camina lento".

La denuncia fue radicada en la Comisaría 3° de Mar del Plata cuyos efectivos policiales ya cuenta con las imágenes de la cámara de seguridad para identificar al delincuente.