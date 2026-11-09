El papa León XIV salió al balcón del Arzobispado y saludó a los fieles

El papa León XIV en la Catedral: homenaje a San Martín y reconocimiento a los obispos Angelelli y Pironio

En el cierre de una jornada histórica e intensa en la Ciudad, el papa León XIV presidió este lunes por la tarde la Celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana. Ante la presencia de los integrantes del Episcopado argentino y representantes de los equipos sinodales, el Santo Padre ofreció una homilía cargada de simbolismo patrio y memoria eclesial.

En sus primeras palabras, el pontífice destacó el valor histórico y espiritual del templo mayor porteño, recordando la figura del prócer máximo de la independencia: "Es providencial poder celebrar las segundas vísperas de la dedicación de San Juan de Letrán, madre y cabeza de todas las iglesias, en esta espléndida catedral de la Santísima Trinidad, iglesia madre de Buenos Aires, donde descansan además los restos de José de San Martín, padre de la Patria", expresó el Santo Padre al instar a la comunidad a "poner la mirada en esta Catedral".

El recuerdo a Angelelli y Pironio: "Una misma misión con formas diversas"

En uno de los tramos más potentes de su alocución ante los obispos y sacerdotes de todo el país, León XIV rindió tributo a dos figuras claves de la Iglesia argentina del siglo XX, el beato monseñor Enrique Angelelli y el beato cardenal Eduardo Pironio:

"Muestran cómo una misma misión puede tomar formas diversas según los tiempos", enfatizó el Sumo Pontífice, ponderando el testimonio de compromiso social, entrega pastoral y fidelidad evangélica de ambos pastores.

"Hemos sido enviados para anunciar la buena nueva"

Sobre el tramo final de la ceremonia litúrgica en Plaza de Mayo, el Santo Padre renovó el mandato misionero para el Episcopado y los agentes pastorales de las distintas diócesis:

"Hemos sido enviados para anunciar la buena nueva, sigamos promoviendo la formación", concluyó León XIV, dando por finalizada la celebración de Vísperas que marcó el broche de oro para la agenda oficial de este lunes feriado en la Capital Federal.