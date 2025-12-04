Buenos Aires supera los 33 grados: cuándo afloja el calor extremo en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene buenas noticias para aquellos que no son amantes de las altas temperaturas. Los detalles.
Las altas temperaturas azotan, por estas horas, a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con térmicas que superan los 33 grados y hacen de este jueves una jornada sumamente calurosa. Ante esto, la pregunta de porteños y bonaerenses es cuándo llegará el alivio al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó sus advertencias para los próximos días, con una buena noticia para los amantes de la media estación.
Cuándo llega el alivio al AMBA
De acuerdo a lo revelado por el SMN, este sábado comenzará el alivio para Buenos Aires: la máxima que se estima para el arranque del fin de semana rondará los 28 grados, muy por debajo de los 33 que sufre la Ciudad por estas horas. Luego, el domingo se esperan 27 grados, con una máxima ubicada en 18.
Finalmente, habrá un regalo del clima para los amantes de la media estación: el próximo lunes feriado el termómetro oscilará entre los 18 y 21 grados, anticipando una jornada fresca y agradable para porteños y bonaerenses. Cabe señalar que, hacia la tarde/noche, se esperan lluvias aisladas, con ráfagas provenientes del Sudoeste, que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Posterior a esta jornada, las temperaturas de a poco volverán a subir.
Es menester mencionar que la previsión del sitio Meteored es bastante diferente a la del Servicio Meteorológico Nacional: los pronosticadores de ese espacio indican que hay una leve probabilidad de lluvias para el sábado y que el alivio no llegaría ese día, sino el domingo, cuando la máxima se ubique alrededor de los 26 grados.
Recomendaciones ante una posible ola de calor
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
