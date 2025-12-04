Buenos Aires supera los 33 grados: cuándo afloja el calor extremo en el AMBA

Finalmente, habrá un regalo del clima para los amantes de la media estación: el próximo lunes feriado el termómetro oscilará entre los 18 y 21 grados, anticipando una jornada fresca y agradable para porteños y bonaerenses. Cabe señalar que, hacia la tarde/noche, se esperan lluvias aisladas, con ráfagas provenientes del Sudoeste, que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Posterior a esta jornada, las temperaturas de a poco volverán a subir.