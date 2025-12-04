Bodegón en Buenos Aires: el restaurante de Chacarita en el que reina el sabor casero
Abrió sus puertas en marzo, y desde entonces causó una revolución en el circuito gastronómico de la ciudad. Los detalles en la nota.
En el barrio de Chacarita, desde marzo comenzó una revolución impensada que se debe a Olla 7. Este bodegón clásico se encarga de ofrecer platos abundantes y exquisitos para satisfacer el paladar de hasta los comensales más exigentes.
Además de su amplia oferta, todos sus porciones son económicas y su ubicación es privilegiada, perfecta para acceder desde diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
Este restaurante no solo llega para competir codo a codo con otros emblemáticos bodegones que componen el circuito gastronómico porteño, sino que también eleva la calidad y la competencia con sus platos auténticos y distintivos.
Las especialidades de Olla 7
Uno de los platos más solicitados de este bodegón son los tortelloni hechos a mano. Este plato, además, lleva un relleno especial compuesto por seso y verduras.
Otra propuesta más que elegida es la milanesa, elaborada a base de bife de chorizo. Este plato puede acompañarse con distintas guarniciones, aunque las papas fritas son las preferidas por los comensales.
Además, el menú incluye croquetas de mejillón que, junto a rabas fritas, se presentan con una salsa tártara casera que ofrece una experiencia culinaria de primer nivel. Cada plato representa la propuesta de Olla 7, un restaurante pensado en brindar preparaciones innovadoras y difíciles de encontrar en otro sitio.
Dónde queda Olla 7
Este bodegón familiar y acogedor está ubicado en el corazón de Chacarita, más precisamente en las calles Charlone y Forest. Además, su horario de atención es durante el mediodía de jueves a domingo, aunque los sábados también abre sus puertas a la noche.
Cómo llegar a Olla 7
Para llegar a Olla 7 hay varias opciones de transporte público. Se puede tomar la línea B del subte y bajarse en las estaciones Dorrego o Federico Lacroze. Sin embargo, también hay diversas líneas de colectivos y trenes con paradas cerca de este bodegón.
