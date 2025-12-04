Bodegón en Buenos Aires: el restaurante de Chacarita en el que reina el sabor casero

Además, el menú incluye croquetas de mejillón que, junto a rabas fritas, se presentan con una salsa tártara casera que ofrece una experiencia culinaria de primer nivel. Cada plato representa la propuesta de Olla 7, un restaurante pensado en brindar preparaciones innovadoras y difíciles de encontrar en otro sitio.

Dónde queda Olla 7

Este bodegón familiar y acogedor está ubicado en el corazón de Chacarita, más precisamente en las calles Charlone y Forest. Además, su horario de atención es durante el mediodía de jueves a domingo, aunque los sábados también abre sus puertas a la noche.

Olla 7.jpg Redes sociales

Cómo llegar a Olla 7

Para llegar a Olla 7 hay varias opciones de transporte público. Se puede tomar la línea B del subte y bajarse en las estaciones Dorrego o Federico Lacroze. Sin embargo, también hay diversas líneas de colectivos y trenes con paradas cerca de este bodegón.