Bullying: el 77,2 % de los casos en la Ciudad se producen dentro de las escuelas

La violencia entre pares es cualquier manifestación, acto individual o grupal ejercido por un niño, niña o adolescente que pueda dañar la integridad física o el bienestar psicológico de otros chicos y chicas. Incluye toda acción que tienda a infundir temor, acosar, incomodar y humillar, tanto de manera virtual como en persona.

El informe arrojó que el 66.2% de los encuestados indicó haber sido víctima de bullying por parte de sus pares o que conoce a alguien que lo ha padecido. También se concluyó que estas situaciones un 77.2% se producen en el ámbito escolar y un 37,8% en las redes sociales.

Al ser consultados sobre con quién hablaban en caso de ser víctimas de bullying o acoso, un 59,4% refirió que habla con la familia, un 48,9% con los amigos, un 24.4% con nadie y un 22,6% con la escuela.

En este sentido, para el Ministerio Público Tutelar es preocupante ese 24,4% que dice "no hablar con nadie sobre la situación de violencia que atraviesan u observan".

La Asesora General Tutelar Dra. Carolina Stanley expresó su inquietud al respecto: “Nos preocupa mucho que el 24.4% de las y los adolescentes encuestados manifiesta no hablar de las situaciones de crueldad o malestar que padecen con otros chicos. No se animan a hablar o sienten que no tienen con quien hablar. En cualquiera se estos casos, no encontrar los modos de pedir ayuda a las personas confiables podría implicar posibles riesgos, como conductas autolesivas de orden alimentario, físico o psicológico”.

Qué es el programa Convivencia respetuosa entre pares

La encuesta se realizó a partir de una serie de actividades y talleres para fomentar la convivencia pacífica y prevenir el bullying. Dentro de estas estuvo el “Teatro para la Convivencia”, que utiliza el humor como herramienta para elaborar de forma creativa escenas de la vida cotidiana.

A través de la dramatización teatral, cuatro actores interpretaron situaciones que puedan estar viviendo los chicos, creado espacios para cuestionar y desnaturalizar conductas violentas.

Durante las actividades de reflexión y participación, se invitó a los adolescentes a interactuar en la obra, cambiando el guion para explorar maneras de responder a la violencia.

El Programa se proyecta desde la interdisciplina para abordar situaciones de conflicto como así también el desarrollo de prácticas restaurativas orientadas a recomponer vínculos dañados y alcanzar ámbitos de enseñanza saludables. También se trabaja en modificar o mejorar el sistema vincular de las instituciones.

En el Programa "Convivencia Respetuosa entre Pares", las intervenciones se adaptan según las necesidades de cada grupo y se llevan a cabo en diferentes formatos:

Colectivas: actividades lúdicas, deportivas, recreativas y/o artísticas para incentivar la reflexión y el pensamiento crítico. Incluye varios grupos de manera simultánea.

Grupales: es un espacio de reflexión y recomposición de vínculos, destinado a un grupo específico de chicas y chicos ante un foco de conflicto o situaciones de violencia entre pares

Individuales

Al concluir la intervención planificada se elabora un informe final interdisciplinario que incluye un plan de acción para dar continuidad a las estrategias desplegadas.

El MPT realiza estas intervenciones en escuelas, clubes, y otras instituciones, involucrando a familiares, educadores y figuras de apoyo. Las actividades y talleres buscan mejorar la comunicación, fomentar el uso responsable de redes sociales y fortalecer el bienestar emocional y digital.