La postura del padre de la nena discapacitada víctima de bullying en una escuela de Llavallol

Luego de las repercusiones Leonardo, el padre de la niña burlada, dialogó con C5N y justificó el mensaje enviado. "Me cansé de ir al colegio a que controlen la situación de estas personas que cargan a mi hija. Y en un momento estallé, ¿viste cuando estallás?, mandás un audio como queriendo asustar", sostuvo. Y explicó que no estuvo preso sino demorado y lo "exageró" para asustar al menor.

El papá de la menor hipoacúsica sostuvo enfático: "No me arrepiento de nada. No lo voy a hacer, pero no me arrepiento de haberlo asustado".

