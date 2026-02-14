El feriado inesperado en febrero que cae después de Carnaval
Un gran grupo de afortunados de una ciudad podrá disfrutar de una jornada que les permitirá tener un descanso extendido.
En Argentina, el calendario no se limita solo a los feriados nacionales: también existen feriados locales que modifican la actividad diaria según cada distrito. A diferencia de los días no laborables, que quedan a criterio del empleador, estos asuetos tienen efecto concreto en oficinas públicas, bancos y comercios.
En la provincia de Buenos Aires, febrero de 2026 sumó varios feriados municipales y celebraciones patronales. Una de esas fechas pasó casi inadvertida al no figurar en el calendario nacional, pero impactó de lleno en una localidad específica, alterando horarios y servicios habituales.
Los motivos del feriado del 23 de febrero
Este beneficio específico alcanza a quienes desarrollen sus actividades en el partido de Pilar. El próximo lunes 23 de febrero se celebra el aniversario fundacional del distrito, motivo por el cual las autoridades decretaron el asueto.
Esta medida afecta principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia de la jurisdicción. Quienes trabajen en el sector privado deberán aguardar para saber si sus empleadores tomarán la decisión de adherirse o no al asueto.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles de 2026
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
