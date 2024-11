Buscan a Sofía Delgado: pistas, detenidos y qué se sabe hasta el momento

El miércoles 30 de octubre pasado, Sofía salió a la noche de su casa, donde vivía con sus dos hermanas y su sobrina en el barrio Díaz Vélez de la ciudad de San Lorenzo, y no volvió. Su novio atestiguó que ella le había pedido una transferencia de algo de dinero para comprar un alfajor y no regresó.

Búsqueda de Sofía Delgado: dos detenidos

En el procedimiento de la DDI realizado el lunes en la ciudad de Pergamino fue arrestado un hombre identificado como A.J.B., de 35 años, por el delito de desaparición de personas. Al mismo tiempo, fue aprehendida su mujer, M.L., de 29 años.

El operativo contó con el apoyo de la brigada canina de los bomberos Zapadores. Primero hubo una inspección ocular por las dos habitaciones, la cocina, el comedor, el patio y dos baños. Luego comenzaron el rastreo con uno de los perros, que marcó insistentemente un mueble ubicado en uno de los baños.

"Fueron 4 allanamientos en la localidad de San Lorenzo y Puerto General San Martín, con secuestro de material que podría ser provechoso para la causa", confirmó en diálogo Radio , Noelia Borletto, la abogada de la familia. Según detalló, los procedimientos se dieron por el impacto de las antenas y también por testimonios que dieron amigos de Sofía.

Con respecto al hombre detenido, fue encontrado en Pergamino en un operativo conjunto con personal de Direcciones Departamentales de Investigaciones (DDI) de la Policía de Buenos Aires. "Es una persona de su círculo", confirmó la abogada.

sofia delgado desaparecida El Gobierno de Santa Fe ofrece una recompensa de $5.000.000 para quien aporte datos sobre el paradero de Sofía Delgado

Búsqueda de Sofía Delgado: los hallazgos

Uno de los allanamientos que ordenó el fiscal Ortigoza fue en una propiedad ubicada en Hipólito Yrigoyen al 2700, ciudad de San Lorenzo. Allí, encontraron ropa con manchas de sangre y también secuestraron cabellos, que se peritarán para saber si son de Sofía.

El hallazgo de la prenda con manchas de sangre se dio gracias a la intervención de la brigada canina de los bomberos Zapadores. Uno de los perros adiestrados fue el que recorrió las dos habitaciones, la cocina, el comedor, el patio y los dos baños de la propiedad y marcó insistentemente un mueble ubicado sobre la puerta de uno de los baños.

Al inspeccionar en el interior del mismo, encontraron ropa envuelta entre sábanas. En concreto, lo que hallaron fue una campera color blanca y negra con una mancha roja. Tras analizar con luminol la prenda confirmaron que se trataba de fluidos biológicos, por lo que se procedió al secuestro de la ropa y su traslado al laboratorio para un mejor análisis.

"En Puerto General San Martín, allanaron un domicilio donde se secuestró un celular que fue entregado para las pericias, principalmente para analizar las llamadas y los mensajes", agregó la abogada.

Otro detalle que llamó la atención de los detectives fue la presencia de juguetes sexuales relacionados con prácticas de sadomasoquismo.

La madre de Sofía Delgado exige que aparezca su hija

Desde San Lorenzo, Claudina, la madre de Sofía Delgado, participó de una marcha exigiendo por su aparición, y habló con los medios presentes, entre los que se encontraba C5N.

"Está todo en investigación pero yo necesito que aparezca mi hija, en lo posible con vida", expresó la mujer, que dijo no conocer a los detenidos que tiene el caso.

Sobre los dichos de la madre de uno de los detenidos, que pidió perdón públicamente, Claudina, sostuvo: "Más que perdón, necesito que me digan qué hicieron con mi hija y dónde está. Hace más de 12 días que estoy esperando y ya no podemos más. San Lorenzo tiene que entender que no nos pueden seguir faltando mujeres".

"Se suponía que ella salía e iba al kiosco. Si la investigación va para un lado, debe ser por la información que tiene el fiscal. Se lo tienen que preguntar a él", relató la mujer.

La madre de Sofía indicó que ella sabía que estaba saliendo con alguien, pero no su identidad.

