Buscan a una joven que desapareció en Santa Fe: ofrecen una millonaria recompensa

La denuncia por la desaparición de Sofía Delgado fue radicada el 31 de octubre. La Fiscalía Regional 2 difundió que la joven tiene 1.70 de altura, tez blanca, pelo lacio negro, ojos verdes, con un tatuaje en el cuello, cerca de la garganta, que dice “Hustle”, y demás tatuajes en brazos y piernas.

Hasta el momento la Justicia no descarta ninguna hipótesis, pero manejan pocas pistas respecto a qué sucedió. Es por eso que en las últimas horas el Gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa de $5.000.000 para quien aporte datos para dar con el paradero de Sofía Delgado. Para esto se dispuso el teléfono 0800-444-3583 para quien desee brindar información certera y de forma anónima.

Desaparición de Sofía Delgado en Santa Fe: las principales hipótesis

En el marco de la investigación, a cargo del fiscal Carlos Ortigoza de la Fiscalía Regional 2, la Justicia pudo localizar la señal de su celular, así como también resultaron claves los mensajes con su novio, la declaración de algunos testigos y el análisis de las cámaras de seguridad.

“El celular de ella tuvo actividad hasta el mismo día a las 23.20, aproximadamente. Se desconecta en una antena de San Lorenzo, hace un recorrido de San Lorenzo a Puerto General San Martín y el último rastro que tenemos es de San Lorenzo”, indicó el funcionario de Ministerio Público de la Acusación (MPA) este fin de semana en conferencia de prensa. A partir de testimonios de familiares y allegados se sospecha que Sofía habría salido de su casa para ir a un kiosco, pero hasta el momento esto no fue comprobado.

A su vez, el fiscal Ortigoza mencionó la conversación que tuvo Sofía con su novio esa misma noche por WhatsApp: “En principio, la pareja aparece como testigo porque se le tomó declaración en la fiscalía y refirió dónde se encontraba al momento de la desaparición. Es la última persona que tiene contacto con Sofía a través de mensajes de texto, que no son de él hacia ella, sino de ella hacia él, exigiéndole que le conteste”.

Dentro de las hipótesis, la Justicia no descarta que Sofía pudo haberse ido por sus propios medios, que pudo haberse encontrado con alguien o pudo haber sido secuestrada: “No tenemos información para confirmar o descartarlo. Hay un vehículo, que sería oscuro, y tiene un recorrido en el horario cercano a las 23 en el lugar donde estaría ella, pero no confirmamos si se subió a ese auto o no, porque no se puede ver nítidamente en las cámaras”, profundizó Ortigoza.

Respecto a la posibilidad de que Sofía no haya regresado a su casa por sus propios medios por algún motivo en particular, el fiscal Ortigoza aseguró que de la investigación dentro de su entorno “no surge ningún conflicto, tenía un círculo cercano de amistades y de afectos”.

La búsqueda se amplió hacia el Río Paraná y toda la zona costera, donde la Prefectura Naval ya está llevando adelante operativos. También trabaja una brigada especial de la Policía de Investigaciones de Santa Fe.