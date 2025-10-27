Leandro García Gómez pidió ser excarcelado tras secuestrar a Lourdes de Bandana

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el equipo interdisciplinario de la OVD, integrado por profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho, evaluó distintos indicadores de control, aislamiento y sometimiento psicológico que ubican a la denunciante en una situación de extrema vulnerabilidad.

lourdes fernandez

Frente a esto, Yamil Castro Bianchi, abogado que representa a la madre de Lourdes Fernández, solicitará que vuelva a prestar declaración, esta vez como posible víctima de delitos vinculados con la trata de personas.