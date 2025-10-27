MinutoUno

Leandro García Gómez pidió ser excarcelado tras secuestrar a Lourdes de Bandana

En tanto, un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema reveló un "alto riesgo" de la víctima y que fue "captada" por el acusado.

Por Vanesa Petrillo

Leandro García Gómez, ex pareja de la cantante del grupo Bandana, Lourdes Fernández, pidió su excarcelación. La presentación fue realizada por su defensor oficial ante la Justicia y, en las próximas horas, el juez Diego Slupsky a cargo del caso resolverá si lo mantiene detenido o le concede la liberación.

García Gómez está imputado de privación ilegal de la libertad y lesiones, todo en un contexto de violencia de género.

Al prestar declaración indagatoria, García Gómez dijo que Lourdes estaba en su departamento de Palermo por su propia voluntad.

Lourdes, víctima de "alto riesgo": así la calificó la Oficina de Violencia Doméstica

Fuentes judiciales confirmaron que Lourdes ya declaró ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema (OVD). En este sentido, ese organismo consignó un “alto riesgo” para la víctima y revela que fue “captada” por el acusado, según las fuentes consultadas.

Si bien la artista manifestó que su expareja, Leandro García Gómez, no la agredió, el informe técnico del organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señala que se trata de un caso de "alto riesgo" y que su testimonio corresponde al "relato de una mujer manipulada por el violento".

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el equipo interdisciplinario de la OVD, integrado por profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho, evaluó distintos indicadores de control, aislamiento y sometimiento psicológico que ubican a la denunciante en una situación de extrema vulnerabilidad.

Frente a esto, Yamil Castro Bianchi, abogado que representa a la madre de Lourdes Fernández, solicitará que vuelva a prestar declaración, esta vez como posible víctima de delitos vinculados con la trata de personas.

