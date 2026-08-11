Conmebol confirmó cuándo se jugarán los partidos entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

El cronograma oficial de la serie entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Partido de ida (Colombia): Miércoles 19 de agosto , a partir de las 21:30 (hora de Argentina) —19:30 de Colombia—, en el estadio Nemesio Camacho El Campín , ubicado en la ciudad de Bogotá.

Partido de vuelta (Buenos Aires): Miércoles 26 de agosto, desde las 21:30 (hora de Argentina), en el estadio Mâs Monumental de Núñez.

El cronograma oficial de la serie entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Pese a la tragedia en Colombia, el presidente de Santa Fe quería jugar contra River

El encuentro estaba programado para este miércoles a las 21.30 de Argentina en el estadio El Campín de Bogotá. Aunque la capital colombiana no sufrió las consecuencias más graves del sismo, la situación general del país llevó a la Confederación Sudamericana a tomar la decisión de postergar los compromisos. Sin embargo, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, había manifestado públicamente su postura de jugar el encuentro.