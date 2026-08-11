Conmebol confirmó cuándo se jugarán los partidos entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana
Tras la postergación por los terremotos, el organismo rector del fútbol sudamericano oficializó las fechas y horarios definitivos por los octavos de final.
Luego de la postergación del compromiso que debía llevarse a cabo este miércoles, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este martes de manera oficial el cronograma completo para la serie de octavos de final entre River Plate e Independiente Santa Fe.
La emergencia humanitaria y los graves daños ocasionados por los terremotos en Colombia obligaron a modificar de urgencia la agenda internacional de la Copa Sudamericana 2026.
De este modo, tras evaluar los plazos logísticos y la evolución de la situación en el país cafetero, el ente rector ratificó los días, horarios y sedes en los que se disputarán los encuentros de ida y vuelta que definirán el pasaje a la siguiente instancia del certamen continental.
El cronograma oficial de la serie entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana
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Partido de ida (Colombia): Miércoles 19 de agosto, a partir de las 21:30 (hora de Argentina) —19:30 de Colombia—, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, ubicado en la ciudad de Bogotá.
Partido de vuelta (Buenos Aires): Miércoles 26 de agosto, desde las 21:30 (hora de Argentina), en el estadio Mâs Monumental de Núñez.
Pese a la tragedia en Colombia, el presidente de Santa Fe quería jugar contra River
El encuentro estaba programado para este miércoles a las 21.30 de Argentina en el estadio El Campín de Bogotá. Aunque la capital colombiana no sufrió las consecuencias más graves del sismo, la situación general del país llevó a la Confederación Sudamericana a tomar la decisión de postergar los compromisos. Sin embargo, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, había manifestado públicamente su postura de jugar el encuentro.
En diálogo con el stream de La Página Millonaria, Méndez explicó que el club esperaba la determinación de CONMEBOL, aunque consideraba que el partido podía disputarse en Bogotá: “El partido se podría haber jugado el miércoles. El estadio no sufrió ninguna alteración y el aeropuerto no se vio afectado”, sostuvo el dirigente.
Además, dejó en claro que, desde su perspectiva, no existían impedimentos para que Santa Fe recibiera a River en Colombia: “El partido se puede jugar en Bogotá cuando CONMEBOL disponga. No hay motivos para pensar que el partido se juegue fuera de Colombia”, afirmó. Méndez también señaló que el club esperaba conocer la nueva fecha y estimó que el calendario podría trasladarse para la semana siguiente.
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