Habló con C5N la viuda del colectivero asesinado: "Me sacaron las ganas de vivir"

En este sentido, Andrea comentó: "él ya tenía el trámite de jubilación, estaba haciendo todo para irse, faltaba la autorización de la ANSES. Queríamos poner un negocio y comprarnos nuestra casa, nos queríamos ir de Buenos Aires pero no pudimos".

Al ser consultada sobre si su esposo salía con miedo a trabajar, la mujer contó: "últimamente él ya no quería salir más, no se si por miedo, quería disfrutar de la familia que habíamos armado".

"El siempre me mandaba mensajes cuando llegaba y las planillas del recorrido, hoy lo hizo. Cuando está lluvioso hablamos de los frenos, estábamos hablando por mensaje y me dijo que iba a cargar, y le pedí que me avisara cuando llegara al KM 29", relató la mujer, sobre los últimos mensajes que cruzó con el Daniel, antes del trágico desenlace.

Y agregó: "ya me estaba preparando para salir y preguntar si sabían algo de él, porque me parecía raro que no se haya comunicado, pero me llamó alguien de la empresa para informarme lo que había sucedido".

Respecto de la agresión al ministro de Seguridad bonaerense, Andrea manifestó: "me enteré lo que pasó con Berni por las noticias, pero prefiero no hablar"

"Pido justicia, no puede seguir pasando esto que viene desde hace muchos años", exclamó.

mujer de colectivero asesinado 620