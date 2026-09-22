Caballito: buscan a un joven de 18 años que salió con una valija, una mochila y 10.000 dólares

También intentaron obtener información sobre el viaje que realizó mediante la aplicación, pero no pudieron conocer la patente del vehículo ni precisar cuál fue el destino del recorrido.

La madre del joven aseguró que no había detectado ninguna situación fuera de lo habitual antes de su desaparición. Según relató, Román había pasado el fin de semana en su casa y el domingo había cenado junto a sus familiares. “Estaba todo normal cuando nos fuimos a dormir”, recordó Carolina.

La denuncia por la desaparición fue presentada en la Comisaría Vecinal 7B de la Ciudad de Buenos Aires. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 y fue caratulada como “Averiguación de Paradero”.

Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad con el objetivo de reconstruir el recorrido que realizó Román después de abandonar su casa. Una de las principales incógnitas es determinar dónde terminó el trayecto que comenzó cuando subió al auto de aplicación.