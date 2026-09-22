Caballito: buscan a un joven de 18 años que salió con una valija, una mochila y 10.000 dólares
Román Coronel desapareció el lunes después de abandonar el edificio donde vive con su familia. Las cámaras registraron que tomó un auto solicitado por una aplicación.
La familia de Román Coronel, un joven de 18 años, atraviesa horas de angustia luego de perder contacto con él. El muchacho salió de su vivienda ubicada en Caballito durante el mediodía del lunes y desde entonces se desconoce dónde está.
Antes de retirarse del edificio, tomó una valija y una mochila. También se llevó US$10.000 que su madre tenía guardados en una caja fuerte.
Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia. Román había salido del ascensor cerca de las 9.30, aunque permaneció dentro del inmueble durante algunas horas más. Finalmente, alrededor de las 12.30, salió a la calle y abordó un vehículo de una aplicación, de color champagne. Después de ese momento comenzó la incertidumbre para sus familiares. El celular del joven registró actividad hasta aproximadamente las 19.20 del lunes y posteriormente dejó de responder.
“Estoy desesperada, no sé qué hacer, ya pasaron más de 24 horas”, expresó Carolina, su mamá. La mujer explicó que tomó conocimiento de la ausencia cuando regresó de trabajar. Al revisar las pertenencias de su hijo, comprobó que faltaban algunos objetos y posteriormente descubrió que también había retirado el dinero.
La investigación intenta determinar hacia dónde fue Román
Ante la falta de noticias, los familiares comenzaron a buscar información entre las personas que conocen al joven. Se comunicaron con amigos, excompañeros del colegio y contactos relacionados con la facultad, aunque ninguna de esas averiguaciones permitió establecer dónde se encuentra.
También intentaron obtener información sobre el viaje que realizó mediante la aplicación, pero no pudieron conocer la patente del vehículo ni precisar cuál fue el destino del recorrido.
La madre del joven aseguró que no había detectado ninguna situación fuera de lo habitual antes de su desaparición. Según relató, Román había pasado el fin de semana en su casa y el domingo había cenado junto a sus familiares. “Estaba todo normal cuando nos fuimos a dormir”, recordó Carolina.
La denuncia por la desaparición fue presentada en la Comisaría Vecinal 7B de la Ciudad de Buenos Aires. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 y fue caratulada como “Averiguación de Paradero”.
Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad con el objetivo de reconstruir el recorrido que realizó Román después de abandonar su casa. Una de las principales incógnitas es determinar dónde terminó el trayecto que comenzó cuando subió al auto de aplicación.
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