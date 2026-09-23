Todos los montos de las multas de tránsito en CABA y Provincia
Con la entrada en vigencia de una nueva normativa de tránsito, comenzó a regir una clasificación nacional que unifica 117 infracciones.
La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia actualizaron los montos de las multas de tránsito, haciendo muchas infracciones se vuelvan un gran dolor de cabeza para los conductores. Estas sanciones, que pueden ir desde estacionar en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad, representan un gasto económico y pueden traer consecuencias si no se abonan a tiempo.
El incumplimiento en el pago de la multa puede derivar en intereses acumulativos, bloqueos administrativos e incluso la imposibilidad de renovar la licencia o transferir el auto. Los conductores pueden revisar sus multas de manera online ingresando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo en la web oficial.
Pago voluntario de una multa: cuándo se puede acceder al descuento
El pago voluntario permite, en los casos previstos por cada jurisdicción, abonar la multa con una reducción respecto del monto que podría corresponder dentro de la escala de la infracción.
Al elegir esta alternativa, el conductor opta por resolver la situación sin continuar la discusión administrativa sobre la procedencia de la falta. Por eso, antes de efectuar el pago es importante revisar los datos del acta y determinar si existen elementos para cuestionarla.
Entre otros aspectos, se pueden verificar:
- La fecha y el lugar de la presunta infracción
- La patente y los datos del vehículo
- El tipo de falta imputada
- Las imágenes o registros disponibles
- La identificación del conductor o titular
- La autoridad que emitió el acta
El pago voluntario puede limitar posteriormente la posibilidad de discutir la infracción por las vías ordinarias previstas para el descargo.
Qué pasa si no pago una multa de tránsito
No pagar una multa no significa que la infracción quede automáticamente anulada.
Si el conductor no utiliza el pago voluntario ni presenta un descargo, la situación de la infracción continúa su curso conforme al procedimiento previsto en la jurisdicción correspondiente. La multa puede quedar pendiente y, si existe una resolución firme, pueden activarse los mecanismos previstos para reclamar su pago.
Por eso, dejar una multa sin pagar no equivale a esperar que prescriba. Para determinar si efectivamente transcurrió el plazo de prescripción deben analizarse la fecha de la infracción, las notificaciones y las distintas actuaciones realizadas en el expediente.
La existencia de una multa pendiente también puede tener incidencia en determinados trámites vinculados con el vehículo o la licencia de conducir, aunque este punto fue cuestionado en distintos antecedentes judiciales.
Cómo presentar un descargo por una multa de tránsito
El conductor que considera que la infracción es incorrecta puede presentar un descargo ante el juzgado o la autoridad administrativa competente.
El procedimiento y los plazos dependen de la jurisdicción. El planteo puede incluir pruebas y argumentos relacionados con las circunstancias de la infracción.
Entre los motivos que pueden ser analizados se encuentran:
- Errores en la patente o en la identificación del vehículo
- Inconsistencias en la fecha o el lugar consignado
- Errores en la constatación
- Venta o transferencia del vehículo antes de la infracción
- Robo del vehículo
- Falta de notificación válida
- Documentación que demuestre que el titular no era responsable
- Otros elementos de prueba relacionados con el caso
En las fotomultas, pueden resultar relevantes las imágenes, la identificación del vehículo y las condiciones en las que se realizó la constatación.
La presentación del descargo permite que la autoridad competente analice los argumentos y las pruebas. Como resultado, puede dejar sin efecto la infracción, modificar la sanción o confirmar la multa.
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