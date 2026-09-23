Todos los montos de las multas de tránsito en CABA y Provincia

La fecha y el lugar de la presunta infracción

La patente y los datos del vehículo

El tipo de falta imputada

Las imágenes o registros disponibles

La identificación del conductor o titular

La autoridad que emitió el acta

El pago voluntario puede limitar posteriormente la posibilidad de discutir la infracción por las vías ordinarias previstas para el descargo.

Qué pasa si no pago una multa de tránsito

No pagar una multa no significa que la infracción quede automáticamente anulada.

Si el conductor no utiliza el pago voluntario ni presenta un descargo, la situación de la infracción continúa su curso conforme al procedimiento previsto en la jurisdicción correspondiente. La multa puede quedar pendiente y, si existe una resolución firme, pueden activarse los mecanismos previstos para reclamar su pago.

Por eso, dejar una multa sin pagar no equivale a esperar que prescriba. Para determinar si efectivamente transcurrió el plazo de prescripción deben analizarse la fecha de la infracción, las notificaciones y las distintas actuaciones realizadas en el expediente.

La existencia de una multa pendiente también puede tener incidencia en determinados trámites vinculados con el vehículo o la licencia de conducir, aunque este punto fue cuestionado en distintos antecedentes judiciales.

Cómo presentar un descargo por una multa de tránsito

El conductor que considera que la infracción es incorrecta puede presentar un descargo ante el juzgado o la autoridad administrativa competente.

El procedimiento y los plazos dependen de la jurisdicción. El planteo puede incluir pruebas y argumentos relacionados con las circunstancias de la infracción.

Entre los motivos que pueden ser analizados se encuentran:

Errores en la patente o en la identificación del vehículo

Inconsistencias en la fecha o el lugar consignado

Errores en la constatación

Venta o transferencia del vehículo antes de la infracción

Robo del vehículo

Falta de notificación válida

Documentación que demuestre que el titular no era responsable

Otros elementos de prueba relacionados con el caso

En las fotomultas, pueden resultar relevantes las imágenes, la identificación del vehículo y las condiciones en las que se realizó la constatación.

La presentación del descargo permite que la autoridad competente analice los argumentos y las pruebas. Como resultado, puede dejar sin efecto la infracción, modificar la sanción o confirmar la multa.