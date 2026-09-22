Caballito: vecinos denuncian que el TramBus podría pasar por un puente agrietado

Como prueba de su reclamo, los vecinos recurrieron a un informe propio sobre el estado del puente en el que se ven las "rajaduras en la explanada", pero Goliás reconoció que "un informe serio no se hace de una simple visualización".

En vez, los vecinos pidieron informes al Gobierno de la Ciudad, que les contestó el viernes pasado con un mail en el que se limitaban a decir que había alguien haciendo un informe sobre el tema, aunque no se pudo realizar un control de la estructura.

"No queremos más Cromañón, Once, Iron Mountain ni Paseo de la Infanta", sentenció el abogado sobre los antecedentes trágicos que tiene la Ciudad de Buenos Aires en materia de infraestructura.

Por eso requieren la intervención de especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTA), o al menos de inspectores de la Ciudad que vayan a Caballito a hacer una evaluación ténica sobre cuán profunda es la grieta.

"Ahora apelamos en la Cámara y estamos a la espera de una respuesta", contó Goliás tras el rechazo del juzgado de primera instancia a su recurso de amparo.

El Gobierno porteño tiene pautada la inauguración del TramBus para el último trimestre de 2026.