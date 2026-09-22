Caballito: vecinos denuncian que el TramBus podría pasar por un puente agrietado
Residentes de la zona de la calle Ambrosetti en Caballito aseguran que la estructura tiene una grieta y temen que la obra del Gobierno de la Ciudad rompa todo.
"No estamos contra el TramBus, solo queremos que el INTI verifique el estado del puente", fue la aclaración clave de un grupo de vecinos de Caballito que se opone a la traza del muy publicitado TramBus, el nuevo servicio de colectivos con el cual el Gobierno de la Ciudad espera poder agilizar el tránsito.
El problema, señalaron los vecinos de Caballito, es que el recorrido del TramBus pasaría por el puente vehicular sobre la calle Ambrosetti, que tiene una grieta portentosa que les infunde preocupación, en el mejor de los casos, y pánico en el más extremo de los escenarios.
"Las estructuras no fueron visadas por el INTI para habilitarse el paso del tránsito pesado, colectivos y mayor paso de vehículos", explicó a TN Rubén Goliás, abogado del grupo de vecinos que inició el reclamo ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para lograr una evaluación correcta del riesgo.
El puente sobre la calle Ambrosetti fue inaugurado en 1993. Además de vehículos soporta peatones, pero no hay líneas de colectivos ni paradas, al menos hasta que prospere el proyecto del Gobierno porteño, comandado por Jorge Macri.
La idea es cambiar el sentido de Ambrosetti y agregar el TramBus, pero Goliás y los integrantes del consorcio que inició el reclamo consideraron que el tránsito de esas características "genera fricciones para las que el puente no está preparado".
Como prueba de su reclamo, los vecinos recurrieron a un informe propio sobre el estado del puente en el que se ven las "rajaduras en la explanada", pero Goliás reconoció que "un informe serio no se hace de una simple visualización".
En vez, los vecinos pidieron informes al Gobierno de la Ciudad, que les contestó el viernes pasado con un mail en el que se limitaban a decir que había alguien haciendo un informe sobre el tema, aunque no se pudo realizar un control de la estructura.
"No queremos más Cromañón, Once, Iron Mountain ni Paseo de la Infanta", sentenció el abogado sobre los antecedentes trágicos que tiene la Ciudad de Buenos Aires en materia de infraestructura.
Por eso requieren la intervención de especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTA), o al menos de inspectores de la Ciudad que vayan a Caballito a hacer una evaluación ténica sobre cuán profunda es la grieta.
"Ahora apelamos en la Cámara y estamos a la espera de una respuesta", contó Goliás tras el rechazo del juzgado de primera instancia a su recurso de amparo.
El Gobierno porteño tiene pautada la inauguración del TramBus para el último trimestre de 2026.
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