Se cumplen 38 años de la "Tragedia del caniche": el insólito episodio que se llevó tres vidas en Caballito

A pesar de ser atendido a los pocos minutos por los servicios de emergencia que se habían desplazado para asistir los primeros incidentes, el hombre sufrió un infarto agudo de miocardio y falleció dentro de la ambulancia camino al hospital.

Con el paso de las décadas, la "tragedia del caniche" permanece en la memoria popular argentina como una muestra imborrable de cómo la casualidad y el infortunio pueden entrelazarse de la forma más inesperada.