Se cumplen 38 años de la "Tragedia del caniche": el insólito episodio que se llevó tres vidas en Caballito
El suceso ocurrió el 21 de octubre de 1988 y causó total conmoción por la forma en que murieron las tres personas involucradas, además del perro.
Aquel viernes primaveral de 1988 parecía ser una mañana habitual en la transitada esquina de Avenida Rivadavia al 6100, en el barrio porteño de Caballito. Sin embargo, minutos después de las 10 de la mañana, un hecho de naturaleza fortuita derivó en lo que con el tiempo se calificaría como la "versión real de Destino Final en Buenos Aires".
Todo comenzó en el balcón del departamento del piso 13 del edificio ubicado en la intersección con la calle Morelos. "Cachy", el perro caniche de la familia Montoya, jugaba en el balcón cuando, en un descuido, atravesó las barandillas y cayó al vacío.
Tragedia del caniche en Caballito: la primera y segunda víctima
El pequeño animal impactó de lleno contra la cabeza de Marta Espina, una mujer de 75 años que caminaba por la vereda. Tanto la mascota como la transeúnte fallecieron al instante debido a la fuerza del golpe.
La escena provocó una inmediata conmoción entre los transeúntes, comerciantes y pasajeros que esperaban el colectivo en las inmediaciones. En medio de la confusión y el pánico generalizado, Edith Solá, una mujer de 46 años que caminaba por la zona, intentó cruzar rápidamente la avenida Rivadavia para observar lo que había sucedido o buscar ayuda. En su apuro, fue embestida por un interno de la línea 55 que circulaba por el lugar, perdiendo la vida en el acto.
Una tercera fatalidad en medio del shock
La secuencia trágica no concluyó allí. Un hombre avanzado en edad que presenció ambas muertes consecutivas sufrió una descompensación severa a raíz del estado de shock. Desesperado, logró cruzar la avenida e ingresar a una concesionaria de vehículos cercana para solicitar asistencia.
A pesar de ser atendido a los pocos minutos por los servicios de emergencia que se habían desplazado para asistir los primeros incidentes, el hombre sufrió un infarto agudo de miocardio y falleció dentro de la ambulancia camino al hospital.
Con el paso de las décadas, la "tragedia del caniche" permanece en la memoria popular argentina como una muestra imborrable de cómo la casualidad y el infortunio pueden entrelazarse de la forma más inesperada.
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