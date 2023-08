Caballito: un carnicero se niega a subir los precios para no afectar a los jubilados

"Son unos precios bárbaros, por supuesto que sí, pero no me interesa hacer publicidad. Lo hago más que nada porque me preocupo por los clientes. A veces me la aguanto", expresó entre lágrimas.

Sergio migró a la Argentina hace 30 años desde Uruguay. En el barrio tiene clientela, y a veces ve con pena cómo hacen malabares para pagar una porción de carne que se volvió un lujo.

"No voy a bajar los brazos. Trabajé toda la vida y nunca defendí a ningún presidente. Que haga lo que quiera con el país, pero se tiene que dar cuenta", señaló el comerciante a raíz de cómo afectó la devaluación del peso el consumo de la gente.