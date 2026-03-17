¿Hasta cuándo no habrá lluvias? El nuevo tormentón frío que aplastará al calor llegará en el peor momento
Tras las lluvias de este martes, Buenos Aires tendrá un respiro. El pronóstico del tiempo anticipa un tormentón para el fin de semana largo.
Los porteños y bonaerenses transitan un martes pasado por agua, pero la pregunta que todos se hacen mirando el cielo gris es a qué hora finalmente se podrá salir a la calle sin paraguas. La buena noticia es que la inestabilidad de hoy tiene las horas contadas, aunque la tregua durará poco: un tormentón ya asoma en el horizonte.
¿A qué hora para de llover hoy, martes 17?
De acuerdo al reporte meteorológico detallado por horas, las precipitaciones irán perdiendo fuerza a medida que avance la tarde, dando paso a una noche mucho más fresca y agradable.
Así se perfila el clima para lo que resta de la jornada:
-
16:00 a 17:00: Últimos chaparrones. Lluvias débiles con una temperatura estancada en los 24°C y una probabilidad de caída de agua que irá bajando del 70% al 40%.
18:00 a 20:00: Cese definitivo de las precipitaciones. El cielo estará parcialmente nuboso a cubierto, con el termómetro descendiendo levemente a 23°C y viento rotando desde el sur.
21:00 a 24:00: Nubes y claros para cerrar el día. La temperatura seguirá bajando hasta alcanzar unos muy agradables 21°C hacia la medianoche, sin riesgo de lluvias.
IMPORTANTE: Mapa en vivo del tormentón de hoy martes en el AMBA: el minuto a minuto de las lluvias más fuertes
La tregua y la llegada del nuevo tormentón
Si bien el miércoles y el jueves traerán el ansiado alivio térmico y días a puro sol, el panorama cambiará drásticamente hacia el comienzo del fin de semana largo. Un nuevo sistema frontal golpeará la región, culminando en un sábado de tormentas fuertes que, afortunadamente, barrerán con la humedad y desplomarán las temperaturas para el domingo.
Así estará el tiempo en los próximos días:
-
Miércoles 18 y Jueves 19: Las mejores jornadas de la semana. Días agradables y sin lluvias, con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas serán ideales: mañanas frescas de 17°C y tardes templadas de 25°C.
Viernes 20: Vuelve la inestabilidad. Se esperan chaparrones (70% de probabilidad de precipitación) y un leve repunte de la temperatura máxima, que tocará los 27°C, volviendo a generar un clima pesado.
Sábado 21 (El tormentón): El día más complicado del pronóstico. Se anticipan tormentas severas con un 90% de probabilidad y un importante acumulado de 29 milímetros de agua. A esto se le sumarán fuertes ráfagas de viento del sur que podrían alcanzar los 49 km/h.
Domingo 22: El premio consuelo. Las lluvias se retiran y la temperatura se desploma por completo. El fin de semana cerrará con cielo algo nublado, una mínima bien fresca de 15°C y una máxima que no superará los 22°C.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario