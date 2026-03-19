El feriado del viernes 20 que sorprende a los trabajadores: los motivos

Florentino Ameghino (Lincoln)

Morea (Nueve de Julio)

Dudignac (Nueve de Julio)

Salliqueló

Santa Regina (General Villegas)

Gorchs (General Belgrano)

Villanueva (General Paz)

En estas zonas, los trabajadores del sector público tendrán el día libre, mientras que en el sector privado dependerá de la decisión de cada empleador.

Además, al combinarse con otras fechas cercanas, este feriado puede generar un fin de semana extralargo de hasta cinco días, ideal para descansar o realizar viajes cortos.

Calendario de feriados 2026

A nivel nacional, el próximo feriado confirmado en Argentina será el:

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

17 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Si bien este feriado del 20 de marzo no aplica para todos, forma parte de una serie de jornadas no laborables que, en distintos puntos del país, permiten cortar la semana y ofrecer un descanso adicional en medio de la rutina.