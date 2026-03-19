El feriado del viernes 20 que sorprende a los trabajadores: los motivos
El mes de marzo sigue trayendo novedades en el calendario y, en este caso, un grupo de trabajadores podrá disfrutar de un feriado inesperado.
Aunque muchos pensaban que no habría más descansos hasta fin de mes, lo cierto es que esta fecha fue establecida como jornada no laborable en determinadas localidades, lo que permite extender el descanso hasta cinco días en algunos casos.
Se trata de una medida que no alcanza a todo el país, pero que igualmente despertó interés entre quienes buscan una escapada o simplemente un respiro en la rutina diaria.
Los motivos del feriado del 20 de marzo
El feriado del viernes 20 de marzo no es nacional, sino que corresponde a asuetos locales en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.
En estos casos, el motivo principal es la conmemoración de aniversarios fundacionales o celebraciones patronales, lo que habilita el cese de actividades en el sector público.
Entre las localidades alcanzadas se encuentran:
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Florentino Ameghino (Lincoln)
Morea (Nueve de Julio)
Dudignac (Nueve de Julio)
Salliqueló
Santa Regina (General Villegas)
Gorchs (General Belgrano)
Villanueva (General Paz)
En estas zonas, los trabajadores del sector público tendrán el día libre, mientras que en el sector privado dependerá de la decisión de cada empleador.
Además, al combinarse con otras fechas cercanas, este feriado puede generar un fin de semana extralargo de hasta cinco días, ideal para descansar o realizar viajes cortos.
Calendario de feriados 2026
A nivel nacional, el próximo feriado confirmado en Argentina será el:
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 17 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Si bien este feriado del 20 de marzo no aplica para todos, forma parte de una serie de jornadas no laborables que, en distintos puntos del país, permiten cortar la semana y ofrecer un descanso adicional en medio de la rutina.
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