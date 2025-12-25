Calendario especial: cómo funcionan los trenes hoy Navidad

trenes argentinos.jpg

Cómo funcionarán los colectivos durante el 25 de diciembre en AMBA

El miércoles 24 de diciembre, los colectivos en el AMBA funcionaron con horarios regulares. Esto significa que las líneas comenzaron sus recorridos desde las 5.30 de la mañana y operaron hasta horarios que oscilan entre las 21.40 y las 23.30, de acuerdo a cada empresa. Sin embargo, se anticipaba que muchas unidades podía reducir su frecuencia durante la tarde, a medida que se acerque la Nochebuena, por la menor demanda y a las celebraciones.