Calendario de feriados 2026: cuándo será el próximo fin de semana largo

Calendario de feriados 2026

El calendario oficial distingue diferentes tipos de feriados. Por un lado están los feriados inamovibles, que se mantienen siempre en la misma fecha. Por otro, los trasladables, que pueden modificarse para favorecer la conformación de un fin de semana largo. Además, el Gobierno nacional puede establecer días no laborables con fines turísticos, conocidos popularmente como "feriados puente". En estos casos, no todos los trabajadores tienen garantizado el descanso, ya que su otorgamiento depende de la decisión del empleador.

Estos son los feriados y días no laborables que quedan en el calendario 2026:

Feriados inamovibles

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Viernes 1 de enero de 2027: Año Nuevo.

Feriados trasladables

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la conmemoración corresponde al viernes 20 de noviembre).

Día no laborable con fines turísticos