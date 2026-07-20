Calendario de feriados 2026: cuándo será el próximo fin de semana largo
El próximo feriado del calendario 2026 dará lugar a un fin de semana largo de tres días. Conocé cuándo será y cómo se paga si te toca trabajar.
Tras el fin de semana largo de cuatro días que dejó el inicio de julio de 2026, gracias al feriado por el Día de la Independencia y al día no laborable con fines turísticos, muchos ya miran el calendario para saber cuándo llegará el próximo descanso extendido.
En esta oportunidad, habrá que esperar aproximadamente un mes para volver a disfrutar de una pausa similar.
El próximo feriado del calendario oficial corresponde a un feriado trasladable, aunque en esta ocasión el Gobierno nacional no deberá modificar la fecha. Esto se debe a que cae un lunes, lo que permitirá conformar de manera automática un nuevo fin de semana largo de tres días para la mayoría de los trabajadores.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
El próximo fin de semana largo del año llegará en la segunda quincena de agosto con motivo del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha recuerda el fallecimiento del prócer, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, y forma parte del calendario nacional de feriados desde 1933.
En 2026, el descanso se extenderá durante tres jornadas consecutivas: el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto. Este nuevo fin de semana largo representa una oportunidad ideal para planificar una escapada, disfrutar de actividades en familia o simplemente aprovechar unos días de descanso.
Calendario de feriados 2026
El calendario oficial distingue diferentes tipos de feriados. Por un lado están los feriados inamovibles, que se mantienen siempre en la misma fecha. Por otro, los trasladables, que pueden modificarse para favorecer la conformación de un fin de semana largo. Además, el Gobierno nacional puede establecer días no laborables con fines turísticos, conocidos popularmente como "feriados puente". En estos casos, no todos los trabajadores tienen garantizado el descanso, ya que su otorgamiento depende de la decisión del empleador.
Estos son los feriados y días no laborables que quedan en el calendario 2026:
Feriados inamovibles
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
- Viernes 1 de enero de 2027: Año Nuevo.
Feriados trasladables
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la conmemoración corresponde al viernes 20 de noviembre).
Día no laborable con fines turísticos
- Lunes 7 de diciembre: previo al feriado del 8 de diciembre, conformando un nuevo fin de semana largo para quienes tengan ese día libre.
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