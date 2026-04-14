Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón de humedad pringosa llegará antes de lo presagiado
El pronóstico del tiempo en Buenos Aires sufrió un drástico cambio. Conocé a qué hora exacta llega el tormentón de fuertes lluvias y altísima humedad.
Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires deberán preparar los paraguas mucho antes de lo esperado. Según la última actualización del pronóstico del tiempo, el tormentón cargado de altísima humedad llegará en las próximas horas. Las intensas precipitaciones y el clima sofocante complicarán severamente toda la jornada laboral.
A qué hora llegan las lluvias a la Ciudad: pronóstico del tiempo
El desmejoramiento de las condiciones meteorológicas se sentirá fuertemente desde la madrugada del miércoles 15 de abril. Pasadas las 05:00 horas, comenzarán a registrarse las primeras precipitaciones de carácter débil, acompañadas de una temperatura mínima de 20 grados que mantendrá el ambiente sumamente pesado.
Hacia la tarde y la noche de esa misma jornada, la situación empeorará drásticamente. Las probabilidades de precipitaciones alcanzarán el 90% a partir de las 20:00 horas, instalando un escenario pasado por agua y muy "pringoso" debido a la altísima carga de humedad que no dará tregua en el Área Metropolitana.
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El tiempo para el jueves y el alivio esperado para el viernes
El mal clima se extenderá hasta las primeras horas del jueves 16, manteniendo un 90% de chances de tormentas y chaparrones durante la madrugada. Sin embargo, hacia el mediodía, el panorama presentará algunas mejoras temporarias con nubosidad variable. Un dato a tener muy en cuenta durante este día serán las fuertes ráfagas de viento sur, que podrían alcanzar velocidades de hasta 50 km/h durante la tarde, elevando la máxima térmica a unos sofocantes 24 grados.
Recién el viernes 17 de abril los porteños podrán dejar los pilotos en casa. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero ya sin probabilidades de agua a la vista, y con temperaturas un poco más agradables que oscilarán entre los 19 y los 26 grados de máxima por la tarde.
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