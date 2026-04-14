Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón de humedad pringosa llegará antes de lo presagiado

El tiempo para el jueves y el alivio esperado para el viernes

El mal clima se extenderá hasta las primeras horas del jueves 16, manteniendo un 90% de chances de tormentas y chaparrones durante la madrugada. Sin embargo, hacia el mediodía, el panorama presentará algunas mejoras temporarias con nubosidad variable. Un dato a tener muy en cuenta durante este día serán las fuertes ráfagas de viento sur, que podrían alcanzar velocidades de hasta 50 km/h durante la tarde, elevando la máxima térmica a unos sofocantes 24 grados.