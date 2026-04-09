Cambió el pronóstico del tiempo y se vienen ardorosos 30 grados, temperatura inusitada para abril
Mientras el centro del país respira tras las lluvias, la Patagonia sorprende con calor y el norte espera marcado descenso. Conocé el pronóstico del tiempo.
Tras el paso de un ciclón extratropical hacia el Atlántico, el mapa térmico comienza a reorganizarse con lógicas muy distintas según la región. El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorólgico Nacional cambió y viene con alza de la temperatura en una región en la que el clima debería estar en un fresco otoñal.
La entrada de aire más estable y fresco trae alivio a las zonas castigadas por los recientes temporales, pero prepara el terreno para un fin de semana con fuertes contrastes térmicos a lo largo y ancho del país.
El calor inusitado y los vientos en la Patagonia
La gran sorpresa meteorológica de este fin de semana se concentrará en el sur del país, que experimentará temperaturas completamente atípicas para el mes de abril:
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Jueves y viernes cálidos: El norte de la región vive un escenario inusualmente caluroso. Trelew registrará máximas de 28 °C y el este de Chubut rozará los 30 °C. Bariloche, por su parte, disfrutará de agradables 20 °C de temperatura, ideales para el turismo.
El polo de calor del país: El sábado, el norte patagónico se consolidará como el punto con las temperaturas más altas de toda Argentina.
Alivio dominical: Para el domingo, se espera un brusco descenso térmico, con una caída de al menos 10 °C en las máximas del norte patagónico respecto a la jornada anterior.
Vientos huracanados en el sur: En contraste con el calor del norte, el extremo sur de la Patagonia (Santa Cruz y Tierra del Fuego) enfrentará ráfagas superiores a los 90 km/h. En el Pasaje de Drake, los vientos alcanzarán extremos de 165 km/h con olas de hasta 10 metros.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y se viene un tormentón súbito de dos días que asolará los planes de todos en el AMBA
Cómo estará el clima en el Centro y el AMBA
Luego de una primera semana de abril que dejó casi 50 mm de lluvia en Buenos Aires, la región central disfruta de una merecida pausa, aunque la inestabilidad acecha hacia el fin de semana:
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Jueves y viernes de respiro: La estabilidad gana terreno. Las mañanas serán frescas, con mínimas de entre 8 °C y 13 °C, y tardes agradables con máximas de hasta 23 °C. El viernes promete ser la jornada con mayor predominio de sol de toda la semana.
Sábado inestable: El aire húmedo y templado volverá a ingresar a la región central. La nubosidad irá en aumento y, hacia la noche, el este bonaerense y el AMBA tendrán un 40% de probabilidad de precipitaciones. También habrá chances de lluvia en Cuyo y el centro.
Domingo sin agua: La inestabilidad será pasajera. El domingo no registrará cambios sensibles de temperatura; habrá períodos nublados en la región pampeana y predominio de sol en Cuyo y Córdoba.
Lluvias intermitentes y nubosidad para el Norte
El norte argentino también presentará variaciones, intercalando precipitaciones y mejoras relativas durante los próximos días:
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Cierre de semana lluvioso: Durante el jueves y viernes, el NOA enfrentará cielos cubiertos con lluvias y lloviznas intermitentes, y temperaturas máximas que no superarán los 22 °C.
Mejora hacia el sábado: Las condiciones mejorarán en el NOA durante el inicio del fin de semana. Las lluvias se disiparán, aunque las nubes le ganarán la pulseada al sol, con máximas de hasta 24 °C.
Ascenso térmico en el NEA: El Noreste mantendrá una fuerte presencia nubosa pero sin lluvias. Para el fin de semana, se espera que las marcas térmicas asciendan, alcanzando máximas cálidas que rozarán los 30 °C.
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