Cambió el pronóstico del tiempo y se vienen ardorosos 30 grados, temperatura inusitada para abril

Jueves y viernes cálidos: El norte de la región vive un escenario inusualmente caluroso. Trelew registrará máximas de 28 °C y el este de Chubut rozará los 30 °C. Bariloche, por su parte, disfrutará de agradables 20 °C de temperatura, ideales para el turismo.

El polo de calor del país: El sábado, el norte patagónico se consolidará como el punto con las temperaturas más altas de toda Argentina.

Alivio dominical: Para el domingo, se espera un brusco descenso térmico, con una caída de al menos 10 °C en las máximas del norte patagónico respecto a la jornada anterior.