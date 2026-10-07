Cambió el pronóstico del tiempo y la lluvia débil será un tormentón de cinco días que traerá frío
El pronóstico del tiempo anticipa jornadas de tormentas e inestabilidad continua en Buenos Aires, con precipitaciones y un marcado descenso de la temperatura.
Una marcada variación en las condiciones meteorológicas alteró el escenario previsto para la Ciudad y el conurbano bonaerense. El pronóstico del tiempo confirmó que la inestabilidad se extenderá durante cinco jornadas consecutivas, combinando fuertes tormentas, lluvias intermitentes y el ingreso de un frente que provocará un notable descenso en las marcas térmicas.
Cómo afectará la lluvia y el frío durante los próximos días
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El pasaje de un sistema frontal traerá precipitaciones prolongadas y vientos persistentes que acentuarán la sensación térmica otoñal en plena primavera. El cronograma previsto para las próximas jornadas detalla:
- Miércoles 7: tormentas severas con acumulación de agua entre el mediodía y la tarde, vientos del este con ráfagas de hasta 45 km/h y una temperatura en torno a los 17°C.
- Jueves 8: cielo mayormente cubierto con probabilidad de lloviznas hacia la tarde y un progresivo descenso de la temperatura hacia la noche, que tocará los 14°C.
- Viernes 9: persistirá la nubosidad densa, con chaparrones débiles vespertinos y vientos del sector sur y sudeste que mantendrán la máxima en apenas 17°C y una mínima de 13°C.
- Sábado 10: continuarán las precipitaciones aisladas durante la mañana, con marcas térmicas bajas que oscilarán entre los 13°C y los 18°C y ráfagas del sudoeste de hasta 42 km/h.
- Domingo 11: el cierre del fin de semana mantendrá las condiciones inestables, con nuevas chances de lloviznas nocturnas y registros térmicos que tocarán una mínima de 12°C.
Hacia el inicio de la siguiente semana se espera que el aire frío se consolide definitivamente en la región, dejando mínimas cercanas a los 11°C y jornadas frescas.
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