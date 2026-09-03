Cambió el pronóstico y llega un tormentón de frío que acercará la temperatura a cero grados: cuándo
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por el ingreso de un frente frío que congelará al AMBA. Todos los detalles.
Este domingo 6 de septiembre nos toca prepararnos para una de las jornadas más frías de la temporada. Después de días con valores más amables, el mapa meteorológico se pinta de azul para el AMBA: una irrupción de aire frío dejará mínimas muy bajas y una máxima que con suerte rozará los 11 °C en las horas de la tarde.
El momento más crudo de la jornada se vivirá entre la madrugada y las primeras horas de la mañana. Quienes tengan que salir temprano a la calle sentirán el impacto directo de los vientos del sector sur, que llevarán la sensación térmica hasta los -2 °C, a pesar de que el termómetro marque unos 3 °C reales al amanecer.
Cambió el pronóstico y llega un tormentón de frío: el panorama hora por hora
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La mañana: Tiempo despejado, pero de aire helado. El viento se mantendrá firme desde el sur a unos 20 km/h, haciendo que la sensación de frío sea continua en la vía pública.
La tarde: Con algo de sol alternado con nubosidad parcial, el termómetro alcanzará su techo de 11 °C pasadas las 15:00 horas. El viento comenzará a rotar levemente al sudeste.
La noche: La temperatura volverá a caer de forma rápida hacia los 6 °C, con un aumento paulatino de la nubosidad que dejará un ambiente húmedo y muy fresco para el cierre del fin de semana.
Afortunadamente, no hay probabilidad de lluvias considerables para el domingo, pero el viento del sur obligará a desempolvar las camperas más gruesas, bufandas y gorros. Un día ideal para quedarse cerca de la estufa, organizar planes bajo techo o salir, pero muy bien abrigado.
Cabe señalar que Meteored también advierte por frío intenso para las primeras horas del domingo. En tanto, el sábado previo y el lunes posterior, la mínima se ubicará en 5°C.
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