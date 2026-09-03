Cambió el pronóstico y llega un tormentón de frío que acercará la temperatura a cero grados: cuándo

El momento más crudo de la jornada se vivirá entre la madrugada y las primeras horas de la mañana. Quienes tengan que salir temprano a la calle sentirán el impacto directo de los vientos del sector sur, que llevarán la sensación térmica hasta los -2 °C, a pesar de que el termómetro marque unos 3 °C reales al amanecer.