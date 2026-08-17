Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 17 de agosto

Martes: Será el único día que presentará algo de inestabilidad. Se prevé cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana, con un termómetro que oscilará entre los 8 °C y los 11 °C.

Miércoles: Comienza la mejora definitiva. Se registrarán neblinas matinales en la madrugada y las primeras horas del día, dando paso a un cielo parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 9 °C y los 13 °C.

Jueves: Las condiciones se mantendrán estables. Habrá cielo nublado en la madrugada y la mañana, mejorando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con marcas que irán de los 8 °C a los 15 °C.