Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 17 de agosto
Tras el respiro del fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico para la región metropolitana.
Luego de un domingo que acompañó a pleno con buen clima y un leve ascenso térmico —ideal para los festejos al aire libre y dejando atrás el rigor del frío de los últimos días—, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita este lunes feriado con un panorama de transición.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus partes y ajustó las proyecciones, disipando la idea de una semana completamente pasada por agua y concentrando la inestabilidad en pocas jornadas.
De esta manera, este lunes (feriado), la jornada se presenta con cielo mayormente nublado, condiciones estables y marcas térmicas templadas para la época, con una mínima de 10 °C y una máxima que llegará a los 14 °C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Martes: Será el único día que presentará algo de inestabilidad. Se prevé cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana, con un termómetro que oscilará entre los 8 °C y los 11 °C.
Miércoles: Comienza la mejora definitiva. Se registrarán neblinas matinales en la madrugada y las primeras horas del día, dando paso a un cielo parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 9 °C y los 13 °C.
Jueves: Las condiciones se mantendrán estables. Habrá cielo nublado en la madrugada y la mañana, mejorando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con marcas que irán de los 8 °C a los 15 °C.
Viernes: El cierre de la semana laboral mostrará un escenario similar, con el cielo parcialmente nublado y registros térmicos que se moverán entre los 7 °C de mínima y los 14 °C de máxima.
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