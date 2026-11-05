Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 6 de noviembre
Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional indican que el clima en el AMBA se tornará sumamente inestable, especialmente, hacia la noche.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivirá este viernes 6 de noviembre un paulatino desmejoramiento en las condiciones meteorológicas. Tras una mañana agradable, el cambio en la dirección del viento marcará la llegada de lluvias y tormentas hacia el final de la jornada, transformando el clima por completo.
De acuerdo a lo revelado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará en la madrugada con el cielo mayormente nublado, una marca térmica de 15 °C y vientos leves del sector norte. Durante la mañana se mantendrá la cobertura nubosa y la temperatura ascenderá hasta los 21 °C.
La máxima del día alcanzará los 25 °C durante la tarde, momento en que el viento rotará hacia el sudeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían rondar entre los 42 y 50 km/h. A partir de este período se prevén los primeros chaparrones, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10% y el 40%.
El momento más inestable se registrará hacia la noche, cuando la probabilidad de lluvias se elevará a valores de entre el 40% y el 70%, esperando el desarrollo de tormentas aisladas. El ingreso del aire frío provocará además un descenso de la temperatura, que caerá hasta los 15 °C hacia el cierre del día, acompañado por vientos del sudeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.
¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?
Tras el paso del frente inestable del viernes, el fin de semana presentará un ambiente más fresco, pero con tendencia a la estabilidad:
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Sábado 7 de noviembre: Se registrará un marcado descenso de las marcas térmicas, con una mínima de 12 °C y una máxima que apenas alcanzará los 18 °C.
Domingo 8 de noviembre: La mañana se presentará muy fría, con una temperatura mínima de 9 °C. Con el correr de las horas, el cielo se despejará permitiendo un leve ascenso térmico, con una máxima estimada en 21 °C.
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