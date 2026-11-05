Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 6 de noviembre

El momento más inestable se registrará hacia la noche, cuando la probabilidad de lluvias se elevará a valores de entre el 40% y el 70%, esperando el desarrollo de tormentas aisladas. El ingreso del aire frío provocará además un descenso de la temperatura, que caerá hasta los 15 °C hacia el cierre del día, acompañado por vientos del sudeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.